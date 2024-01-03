华硕天选 5 Pro 游戏本开启预约：新一代 CPU + 16 英寸窄边框屏

IT之家 1 月 3 日消息，全新一代华硕天选 5 Pro 游戏本今日开启预约。天选 5 Pro 游戏本首发英特尔最新一代处理器，同时可选 13 代英特尔酷睿 i9-13980HX、i7-13650HX 等多个版本。GPU 提供多种 RTX40 系可供选择，同时全系升级 16:10 窄边框 2.5K 165Hz 3ms 400nits 高色域全能电竞屏。

IT之家整理华硕天选 5 Pro 游戏本规格如下：

天选 5 Pro 系列预计将搭载英特尔下周发布的酷睿 14 代 HX 系列处理器，同时还有 13 代英特尔酷睿 i9-13980HX、i7-13650HX 处理器可选。全系配备有满性能的 RTX4050/4060/4070 笔记本 GPU，拥有 6GB / 8GB 显存，均支持 DLSS 3.5 技术。

屏幕方面，天选 5 Pro 升级到 16 英寸 2.5K 165Hz 屏，拥有 400nits 高度亮度、3ms 响应时间、100% sRGB 色域覆盖，采用 16:10 比例设计，搭配窄边框，屏占比大幅提升。

散热方面，天选 5 Pro 系列全系配备冰川散热系统，五热管覆盖核心部件，搭配四出风口设计，内部热量疾速排出；相较上一代，天选 5 Pro 优化了风道设计，进一步提升了散热效率。CoolZone 键盘设有散热孔，可让风扇将上方的冷空气吸入机身中，让玩家激战的双手随时保持清爽，同时还支持天选智能降噪技术。

其他方面，该系列笔记本外观延续了二次元动漫风格设计，轻约 2.2kg，全系拥有雷电 4、全功能 Type-C、HDMI2.1、双 USB-A 3.2、RJ45 等丰富接口，同时机身还内置了 90Wh 大容量电池，支持 100W PD 快充。

全新华硕天选 5 Pro 系列 1 月 3 日开启预约，将在 1 月 9 日 10:00 正式公布价格并开售。

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