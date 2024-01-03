铭凡 V3 今晚亮相，全球首款 AMD AI Windows 三合一平板电脑

IT之家 1 月 3 日消息，铭凡新款锐龙平板 V3 将在今晚 19:30 迎来首秀，号称全球首款 AMD AI 高性能 Windows 三合一平板电脑，搭载 AMD 新一代 APU。

据介绍，这款产品将搭载 14 英寸 2.5K 165Hz 面板，拥有 2560*1600 分辨率、165Hz 刷新率、16:10 比例、100% DCI-P3 广色域，最高亮度达 500nit。

该机搭载 AMD 即将发布的新款 R7 系列 APU，配备双风扇散热，可实现 28W 性能释放；板载 32G LPDDR5-6400 内存（可选 16G），采用最大 2TB M.2 2280 SSD，但需要拆开屏幕才能更换 SSD。

其他方面，这款电脑内置了 50Wh 以上电池，提供双 USB4 接口，还有 USB-C 外形的 DP-in、SD 卡槽以及 3.5mm 耳机接口；支持 4096 级压感的 MPP2.6 手写笔；它还采用了镁合金压铸一体机身，厚度在 9.9mm 内，重量在 999g 内。

根据官方描述，新机搭载的 AMD 处理器采用了 8 核 16 线程，12 RDNA3 计算单元，频率 3.3~5.1GHz。IT之家附参数详情：

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