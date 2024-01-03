网易游戏：首批 34 款试点产品已完成“未成年人模式”部署，提供三大防护功能

IT之家 1 月 3 日消息，网易游戏今日发布公告，为积极响应、落实《未成年人网络保护条例》，网易游戏全线产品将在防沉迷系统基础之上，全面增设“未成年人模式”，目前 34 款首批试点产品已完成“未成年人模式”部署，将为用户提供一键内容屏蔽、“网易家长关爱平台”管理、防网络欺凌三大防护功能选项。

网易游戏表示，《蛋仔派对》作为首个试点产品，“未成年人模式”试运行至今，使用账号量已达 121 万，使用次数 537 万，数百万家长加入到“网易家长关爱平台”的管理中。

IT之家注：国家新闻出版署于 2021 年 8 月下发通知，严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日 20 时至 21 时向未成年人提供 1 小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。

此外，《未成年人网络保护条例》于 2024 年 1 月 1 日起施行，其中明确禁止任何组织和个人对未成年人实施网络欺凌行为；要求网络游戏服务提供者建立、完善预防未成年人沉迷网络的游戏规则，对游戏产品进行分类并予以适龄提示。

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