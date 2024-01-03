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魅族 lipro 宣布正式支持 Matter 协议，多款产品已获支持

2024/1/3 10:39:43 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 1 月 3 日消息，lipro 是魅族科技旗下的智能家居品牌，今日官方宣布 lipro 正式支持 Matter 智能家居通用协议。IT之家汇总已接入 Matter 平台的 lipro 产品名单：

S 系列（智能版 | 智能 Pro 版）

  • 智能灯带

  • 智能筒灯

  • 智能射灯

  • 明装筒灯

  • 格栅灯

  • 超薄磁吸线条灯

  • 超薄磁吸射灯

  • 超薄磁吸格栅灯

  • 超薄磁吸调角式格栅灯

E 系列

  • 智能吸顶灯 E1

  • 智能吸顶灯 E2

  • 客厅吸顶灯 E1

  • 客厅吸顶灯 E2

  • 智能灯泡

  • 智能筒灯灯

  • 智能射灯

  • 明装筒灯

  • 吊装简灯

  • 智能灯带

  • 智能面板灯

官方还表示，Matter 功能实现需配合 lipro 智能 Matter 网关接入，该网关已通过 Matter 认证测试，但由于不同平台的 App 实际开发进度不同，接入效果以实际为准。

此外，lipro 智能 Matter 网关固件版本为 V9.0.20 版本及以上，lipro 智家 App V2.3.5 版本及以上才可使用 Matter 功能，具体支持 Matter 功能的产品型号以实际固件版本为准。

Matter 是一种开源标准，将不同的家居生态产品连接在一起，任何智能设备都可以采用它来创造更无缝的智能体验。任何兼容 Matter 协议的智能家居设备，都可以将其设置在支持 Matter 的平台上使用。

2022 年 10 月，连接标准联盟及其成员包括苹果、谷歌、亚马逊、三星和其他智能家居制造商，宣布推出 Matter 1.0 智能家居配件标准。

Matter 首发版本支持多种常用的智能家居产品类别，包括照明电气、暖通控制、窗帘幕帘、安全安防传感器、门锁、视频播放器、协议间网桥、和可以嵌入许多不同种类产品的控制端。

目前，苹果、三星、美的、绿米、OPPO、Ubuntu 等都宣布支持 Matter 1.0 标准，随着成员的不断加入，智能家居的融合体验也将不断完善。

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关键词：智能家居Matter 魅族lipro

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