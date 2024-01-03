魅族 lipro 宣布正式支持 Matter 协议，多款产品已获支持

IT之家 1 月 3 日消息，lipro 是魅族科技旗下的智能家居品牌，今日官方宣布 lipro 正式支持 Matter 智能家居通用协议。IT之家汇总已接入 Matter 平台的 lipro 产品名单：

S 系列（智能版 | 智能 Pro 版）

智能灯带

智能筒灯

智能射灯

明装筒灯

格栅灯

超薄磁吸线条灯

超薄磁吸射灯

超薄磁吸格栅灯

超薄磁吸调角式格栅灯

E 系列

智能吸顶灯 E1

智能吸顶灯 E2

客厅吸顶灯 E1

客厅吸顶灯 E2

智能灯泡

智能筒灯灯

智能射灯

明装筒灯

吊装简灯

智能灯带

智能面板灯

官方还表示，Matter 功能实现需配合 lipro 智能 Matter 网关接入，该网关已通过 Matter 认证测试，但由于不同平台的 App 实际开发进度不同，接入效果以实际为准。

此外，lipro 智能 Matter 网关固件版本为 V9.0.20 版本及以上，lipro 智家 App V2.3.5 版本及以上才可使用 Matter 功能，具体支持 Matter 功能的产品型号以实际固件版本为准。

Matter 是一种开源标准，将不同的家居生态产品连接在一起，任何智能设备都可以采用它来创造更无缝的智能体验。任何兼容 Matter 协议的智能家居设备，都可以将其设置在支持 Matter 的平台上使用。

2022 年 10 月，连接标准联盟及其成员包括苹果、谷歌、亚马逊、三星和其他智能家居制造商，宣布推出 Matter 1.0 智能家居配件标准。

Matter 首发版本支持多种常用的智能家居产品类别，包括照明电气、暖通控制、窗帘幕帘、安全安防传感器、门锁、视频播放器、协议间网桥、和可以嵌入许多不同种类产品的控制端。

目前，苹果、三星、美的、绿米、OPPO、Ubuntu 等都宣布支持 Matter 1.0 标准，随着成员的不断加入，智能家居的融合体验也将不断完善。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。