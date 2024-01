华米 Amazfit Balance 限定版手表发售：100% 环保包装，1899 元

IT之家 1 月 3 日消息,华米今日宣布推出 Amazfit Balance 限定版,四款配色橡木棕、雪松绿、深海蓝、礁湖青的设计灵感均来自大自然,售价 1899 元。

据介绍,每款限定版都包含见证用户参与此次环保项目的纪念卡片,和产品包装一样,均采用 100% 环保材料,包括仅占整个包装的 6% 的可生物降解塑料、可生物降解的非矿物墨水、用于热冲压工艺可生物降解的电镀铝。

同时,华米与非盈利性环保组织 One Tree Planted 共同发起“Plant Trees,Live in Balance”公益植树活动。每售出一款 Amazfit Balance 限定版,华米科技将对 One Tree Planted 做出一笔捐赠,用于被过度砍伐地区的植树恢复工作。

据IT之家此前报道,Amazfit Balance 原版拥有两款配色,于 2023 年 9 月发售,首发价为 1799 元。

Amazfit Balance 限定版现已在 Amazfit 跃我官方商城开售,售价 1899 元,现在购买限时赠送 149 元尼龙表带。

