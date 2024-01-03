2023 年抖音生活服务平台总交易额增长 256%，直播交易额增长 5.7 倍

IT之家 1 月 3 日消息，抖音官方现发布《2023 年度数据报告（完整版）》。数据显示，2023 年抖音生活服务平台总交易额增长 256%，共覆盖 370 以上个城市，涉及 450 万以上门店。

与去年相比，今年抖音平台短视频交易额增长 83%，短视频发布量增长近 1.4 倍，图文内容发布数增长 2.68 倍，平台直播交易额增长 5.7 倍。IT之家从抖音官方获悉，以下交易内容最为热门：

餐饮：饮品、地方菜、火锅、热门 / 特色菜、快餐小吃

综合：美容美体、洗浴按摩、电影、美发、酒吧

酒旅：景点、酒店宾馆、泛主题乐园、旅游项目、动植物园

此外，抖音直播交易额增长 5.7 倍，产生交易的直播量提升 4 倍，商家自播覆盖率达 59%，自播交易额增长 4.45 倍。日均搜索量增长 1.57 倍，通过搜索带来的交易额增长 2.6 倍。其中，以下直播内容最热门：

餐饮：热门 / 特色菜、快餐小吃、火锅、地方菜、面包甜点

综合：洗浴按摩、美容美体、美发、汽车服务、美甲美睫

酒旅：旅行社、酒店宾馆、泛主题乐园、景点、旅游项目

今年，抖音新入驻服务商数量增长 1.79 倍，服务商合作的商家数提升近 2 倍，服务商总交易额实现近 8 倍增长；入驻的团购达人数量增长 2.89 倍，超 58 万达人获得收益，达人总交易额提升超 2 倍，达人探店增收 946 亿元。

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