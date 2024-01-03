小米新款笔记本爆料：Redmi G Pro 2024 可选 i9-14900HX，还有骁龙 X Elite 轻薄本

IT之家 1 月 3 日消息，数码闲聊站今日曝光了小米接下来要发布的新款笔记本的消息。小米即将推出 Redmi G Pro 2024 游戏本，可选 i5-14500HX 和 i9-14900HX 处理器，显卡为 RTX 40 系列。此外，小米还在测试骁龙 X Elite ARM 笔记本。

英特尔即将在下周发布 14 代酷睿 HX 系列处理器，部分厂商的 14 代酷睿 HX 系列游戏本会同步首发上市，小米 Redmi G Pro 2024 游戏本可能会在近期上市。

除了游戏本外，小米新款酷睿 Ultra 轻薄本预计也即将推出。如下图所示，型号为 XIAOMI TM2307 的笔记本早在今年 10 月份就曝光了，搭载英特尔酷睿 Ultra 7 155H 处理器。

高通骁龙 X Elite 处理器 2023 年 10 月份发布，搭载骁龙 X Elite 芯片的小米笔记本预计将在 2024 年中期面市。

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