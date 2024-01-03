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问界 M9 推出限时权益，2 月 8 日前下定可享价值 2 万元华为智驾权益金

2024/1/3 15:38:21 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 1 月 3 日消息，AITO 汽车宣布推出问界 M9 智驾春节感恩活动公告，凡在 2024 年 2 月 8 日 (含) 前下定问界 M9 任意车型的用户，都可享受价值 20000 元的智驾权益金。

AITO 汽车表示，问界 M9 自 2023 年 12 月 26 日发布以来，热度持续升温至今大定已突破 30000 辆。为回馈用户，推出华为 ADS 2.0 城区 NCA 智驾春节感恩礼包的限时优惠活动。凡在 2024 年 2 月 8 日 (含) 前下定问界 M9 任意车型的用户，都可享受价值 20000 元的智驾权益金。

IT之家附问界 M9 智驾春节感恩活动规则：

1、活动参与有效期：2023 年 12 月 26 日-2024 年 2 月 8 日，权益使用截止日期：2024 年 12 月 31 日

2、活动期间下定问界 M9 任意车型的用户，都可享受价值 20000 元的智驾权益金，用于抵扣 26000 元的华为 ADS 2.0 城区 NCA 智驾包的部分支付款项；

3、本次赠送的权益金不可用于抵扣 18000 元的华为 ADS 2.0 城区 NCA 智驾包；

4、活动详情，请您咨询华为线下授权体验店或用户中心。

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关键词：问界M9

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