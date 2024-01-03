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首页 > 游戏之家>游戏快报

《潜水员戴夫》销量突破 300 万份，拿下 Steam 2023 轻松惬意奖

2024/1/3 16:56:56 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 雨雪载途 的线索投递！

IT之家 1 月 3 日消息，在 Steam 平台“好评如潮”的探险经营独立游戏《潜水员戴夫》宣布，截至 2023 年 12 月，游戏销量突破 300 万份，官方发布纪念海报。

该游戏今天刚刚拿下了 Steam 2023 年“轻松惬意奖”，官方 X 账号也发文庆祝了这一获奖，可谓销量口碑双丰收。

IT之家查询发现，《潜水员戴夫》目前在 Steam 平台拥有 20% 折扣，原价 80 元，限时 64 元

游戏简介：

美丽的海底中充满了无数鱼种和巨大生物，对何时何地出现的海洋生物，是不是好奇呢？
避开威胁生物的袭击，获得新鲜的食材。

梦幻般的海洋生态和神秘的古代遗物。海里充满了谜团。

用亲自抓来的新鲜食材做出特别的寿司并销售吧！如果口碑传开，可能会有特别的客人突然来访。

经营寿司店筹集资金，可以探索更深的地方！

当心！异常现象导致的巨大蓝洞里有未知生命体等着您的到来。随时充分强化您的装备。对抗巨大生物，对保护自己会有很大帮助的。

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关键词：潜水员戴夫

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