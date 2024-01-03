《潜水员戴夫》销量突破 300 万份，拿下 Steam 2023 轻松惬意奖

IT之家 1 月 3 日消息，在 Steam 平台“好评如潮”的探险经营独立游戏《潜水员戴夫》宣布，截至 2023 年 12 月，游戏销量突破 300 万份，官方发布纪念海报。

该游戏今天刚刚拿下了 Steam 2023 年“轻松惬意奖”，官方 X 账号也发文庆祝了这一获奖，可谓销量口碑双丰收。

IT之家查询发现，《潜水员戴夫》目前在 Steam 平台拥有 20% 折扣，原价 80 元，限时 64 元。

美丽的海底中充满了无数鱼种和巨大生物，对何时何地出现的海洋生物，是不是好奇呢？

避开威胁生物的袭击，获得新鲜的食材。

梦幻般的海洋生态和神秘的古代遗物。海里充满了谜团。

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