2023 Steam 大奖揭晓，《博德之门 3》获年度最佳游戏

IT之家 1 月 3 日消息，2023 年 Steam 大奖结果现已揭晓，最终由《博德之门 3》拿下了“年度最佳游戏”大奖。

《博德之门 3》是一款由 Larian Studios 开发并发行的角色扮演游戏，于 2023 年 8 月 3 日上线 Steam，国区 298 元，目前好评率达 96%。

评委认为，《博德之门 3》因为它沉浸式的游戏打法，再加上它扣人心弦的故事情节、制作精良的角色、完美无瑕的设计或让人欲罢不能的多人游戏模式。无论是出于何种原因，今年的“年度最佳游戏”大奖迅速成为了经典。

IT之家汇总具体奖项：

年度最佳游戏奖：《博德之门 3》

年度最佳 VR 游戏奖：《Labyrinthine》

爱的付出奖：《荒野大镖客：救赎 2》

最佳 Steam Deck 游戏奖：《霍格沃茨之遗》

独乐乐不如众乐乐奖：《致命公司》

杰出视觉风格奖：《原子之心》

最具创意游戏玩法奖：《星空》

纵使手残仍大爱奖：《师父》

最佳原声音轨奖：《最后生还者：Part1》

杰出剧情游戏奖：《博德之门 3》

轻松惬意奖：《潜水员戴夫》

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