首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 游戏之家>游戏快报

2023 Steam 大奖揭晓，《博德之门 3》获年度最佳游戏

2024/1/3 8:36:08 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家 1 月 3 日消息，2023 年 Steam 大奖结果现已揭晓，最终由《博德之门 3》拿下了“年度最佳游戏”大奖。

《博德之门 3》是一款由 Larian Studios 开发并发行的角色扮演游戏，于 2023 年 8 月 3 日上线 Steam，国区 298 元，目前好评率达 96%。

评委认为，《博德之门 3》因为它沉浸式的游戏打法，再加上它扣人心弦的故事情节、制作精良的角色、完美无瑕的设计或让人欲罢不能的多人游戏模式。无论是出于何种原因，今年的“年度最佳游戏”大奖迅速成为了经典。

IT之家汇总具体奖项：

  • 年度最佳游戏奖：《博德之门 3》

  • 年度最佳 VR 游戏奖：《Labyrinthine》

  • 爱的付出奖：《荒野大镖客：救赎 2》

  • 最佳 Steam Deck 游戏奖：《霍格沃茨之遗》

  • 独乐乐不如众乐乐奖：《致命公司》

  • 杰出视觉风格奖：《原子之心》

  • 最具创意游戏玩法奖：《星空》

  • 纵使手残仍大爱奖：《师父》

  • 最佳原声音轨奖：《最后生还者：Part1》

  • 杰出剧情游戏奖：《博德之门 3》

  • 轻松惬意奖：《潜水员戴夫》

相关阅读：

2023 年 Steam 大奖提名公布：< 完蛋！>入围杰出剧情，< 博德之门 3>入围最佳游戏

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：博德之门3Steam

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用