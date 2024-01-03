智己汽车回应车机屏显缺失等故障：已完成修复，向所有用户推送更新

IT之家 1 月 3 日消息，近日部分智己汽车用户反馈称车机系统出现故障，包括主界面不显示车速、挡位、雷达不报警、流媒体后视镜不显示等问题，多见于 LS6 车型。对此，智己汽车作出回应。

智己汽车表示，由于车辆内置 IMOS 集成的倒车雷达提示音渲染器存在一个时间戳冲突问题，导致部分车辆在 12 月 31 日 20:00 后出现无倒车提示音的故障。而未在 2023 年 11 月底升级到最新版本的部分车辆，会出现屏显缺失的故障。

对此，智己汽车宣布近期为 LS6 推送两个 IMOS 2.6.5 小版本更新，预计今日完成所有用户的推送。IT之家附更新内容如下：

IMOS 2.6.5 （P01MCY0f）更新内容：

1.修复偶发屏幕显示重影以及偶发黑屏等问题。

2.修复偶发转向灯声音问题。

3.修复使用 SuperECO 节能模式后充电，偶发无法使用智能驾驶功能的问题，提升智驾系统整体稳定性。

4.优化蓝牙近车解锁的稳定性，防止频繁触发。

5.修复华为钱包频繁弹出蓝牙配对码的问题。

6.修复因隐私协议签署失效引起的语音助手不能唤醒的问题，修复其他隐私协议签署失效及重复签署问题。

7.修复上车后首次使用方控无法控制音乐 / 收音机的问题。

8.修复地图限行开关无法打开。

IMOS 2.6.5 （P01MCYOj）更新内容：

1.修复倒车雷达无声问题。

据IT之家此前报道，智己汽车 12 月销量达 10412 台，创历史新高。其中，LS6 车型蝉联 20 万以上全品类中国品牌纯电汽车冠军。

智己 LS6 于 10 月 12 日上市，长宽高为 4904 *1988*1669mm，轴距 2950mm，相比智己 LS7 略小一些，风阻系数为 0.237，全系具备高速高架及城市 NOA 智能驾驶能力。

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