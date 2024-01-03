经典重生：概念设计师打造 Windows XP 2024 Edition

IT之家 1 月 3 日消息，2024 年伊始，关于微软即将发布 Windows 12 的传言甚嚣尘上，然而对于不少微软老粉来说，今年还有一个更特别的意义 —— 那个承载无数回忆的 Windows XP 经典操作系统，即将迎来“退休”十周年纪念。

虽然 XP 时代已经远去，但它的经典界面和稳定性依然让许多人念念不忘。那么，如果 XP 系统穿越时空来到 2024 年，会是什么模样呢？

近日，一位颇具才华的概念设计师 AR 4789 用他的想象力将 XP 带入了 2024 年，创造了一个令人惊叹的“Windows XP 2024 Edition”概念系统。

IT之家注意到，AR 4789 不仅仅展示了新 XP 可能拥有的诸多新功能，还带领观众体验了整个安装和设置的过程。这个现代化的 XP 版本继承了经典的 Windows XP 系统配色和标志性的 Bliss 壁纸，同时巧妙地融入了 Windows 11 的诸多元素，例如快速设置和深色模式。经典的开始菜单依旧如故，但文件资源管理器和其它界面都焕然一新。用户可以使用微软账号登录，就连浏览器也换成了最新的 Microsoft Edge。

如果说 Windows 11 的 Copilot 人工智能助手让人眼前一亮，那么 Windows XP 2024 Edition 则迎来了微软搜索助手 Rover 的华丽回归。至于 Rover 在这个版本中是否变得更加智能，就留给各位读者自行想象了。

虽然 Windows XP 2024 Edition 只是一个概念作品，但它带给我们的是一份怀旧的感动和对未来操作系统的无限遐想。谁说经典不能焕新？谁说旧爱不能重逢？它既保留了 XP 的精髓，又巧妙地融入了当下流行的元素，或许能为未来操作系统的发展提供新的灵感。

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