75 天免倒垃圾：追觅 X10 扫拖机器人 2199 元百亿补贴（上市价 6999 元）

2024/1/3 20:37:32 来源：之家网站 作者： 一乖 责编： 一乖

追觅 X10 系列 2022 年 9 月上市，进化式 7+1 超级基站，集合高自动化 + 强自洁力，官方定价 6999 元。

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此款支持自动集尘、自动洗抹布、自动烘干、自动加注清洁液、自清洁、自动水箱补水，并适配银离子装置，同时兼容自动上下水模块。

具体来看，追觅 X10 系列采用行业主流拖地方案：按压式双圆盘拖地，抹布转速可达 180 转 / 分钟，自带 80mL 内置水箱可以实现均匀放水补水，持续恒湿拖地。

同时，X10 系列还支持扫地 + 拖地双模式，扫地模式下抹布可自动拆卸，避免湿抹布打湿地面从而影响吸尘效果；拖地模式中滚刷可自动抬升。

长按 3s 基站“主机回仓”按键，清洗盘便可自动出水，刷完清洗盘后再次短按该按键，机器便可自动抽出污水，做到清洁不粘手。

此外，X10 系列还支持基站热风烘干，可以减少拖布潮湿引起的发霉和异味，做到清洁后也能后顾无忧。

追觅 X10 系列搭载追觅自研风机，可有 6000Pa 大吸力。

此外，为了保证清洁效果，X10 系列搭配超声波可以精确感应地毯，实时抬升抹布。

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