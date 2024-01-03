《GTA：罪恶都市》将迎第三方重制：开发者称使用《GTA 4》RAGE 引擎，加入原作剧情

IT之家 1 月 3 日消息，海外 MOD 制作团队 Revolution Team 日前宣布开始制作《侠盗猎车手：罪恶都市》（GTA:Vice City）的“次世代重制版”。该团队声称，本作在移植了原版作品中的角色、背景等元素的同时，还完完整整地移植了原作中的所有任务。

据介绍，虽然 R 星官方推出了《GTA 三部曲：最终版》并采用了虚幻 4 引擎，但物理引擎仍是 20 多年前的 RenderWare，其机制和动作已经过时，此次团队使用了《GTA 4》的 RAGE 引擎来重制游戏。

该团队还表示，当前的首要任务是将原作中的任务移植进来，确保玩家们熟悉的罪城能够“以新的色彩闪耀”。玩家可以再度沉浸在熟悉的世界和情节中，并体验这款经典作品带来的新情感。

除了原作任务之外，重制版游戏还将包含如下内容：

来自《最终版》的改进版城市

来自《最终版》的改进武器

来自游戏 Xbox 版本的所有载具

游戏 Xbox 版本中的所有角色和行人模型（带有改进的纹理）

所有原始的广播电台

原始游戏的过场动画

以原始游戏风格设计

来自《罪恶都市传奇》的建筑霓虹灯

来自 Revolution Team 的额外修复和改进

IT之家注：在此之前，曾有玩家制作出基于《GTA 4》引擎的《罪恶都市》重制版，名为《罪恶都市之怒》。但是这个大型 MOD 并不能用来做任务。

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