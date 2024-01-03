重力星球“破茧”系列三模无线鼠标开售：29 孔镂空 80% 透气率、PAW3395 传感器，到手 289 元起

IT之家 1 月 3 日消息，重力星球今晚正式推出了“破茧”系列三模无线鼠标，分别为“经典版”、“精英版”及“战损版”，目前正处于预售阶段，预售期间支付定金立减 10 元，IT之家整理价格信息如下：

“破茧”经典版

骨架材质：塑胶材质，29 孔镂空，80% 透气率

重量：79 克

回报率：1kHz

续航时间：蓝牙下最长 82 小时、2.4Ghz 下最长 62 小时

主控芯片：BX CX52850

左右微动（按键）：凯华（8000 万次点击寿命）

配色 ：液态黑

售价：299 元，首发优惠到手价 289 元

“破茧”精英版

骨架材质：镁合金材质，29 孔镂空，80% 透气率

重量：88 克

回报率：标配 1kHz，可选配 4kHz 接收器后实现相应回报率

续航时间：蓝牙下最长 200 小时、2.4Ghz 下最长 146 小时

主控芯片：NRF52833

左右微动（按键）：欧姆龙蓝点（5000 万次点击寿命）

配色：星际银

售价：399 元，首发优惠到手价 389 元

“破茧”战损版

骨架材质：镁合金材质（战损工艺），29 孔镂空，80% 透气率

重量：88 克

回报率：标配 1kHz，可选配 4kHz 接收器后实现相应回报率

续航时间：蓝牙下最长 200 小时、2.4Ghz 下最长 146 小时

主控芯片：NRF52833

左右微动（按键）：欧姆龙蓝点（5000 万次点击寿命）

配色：战损黑

售价：499 元，首发优惠到手价 489 元

官方介绍称，这三款鼠标均采用防尘内芯、双层镂空骨骼结构，号称外壳使用“全手工打磨”，兼顾“颜值与实用”。

此外，三款鼠标均标配 PAW3395 传感器，支持 26000 DPI、50G 加速度，适用于“小手及中手”手型。

官方同时提到，系列鼠标均配备 5 个可编程按键，鼠标机芯自带 5 种 RGB 灯效模式，并支持使用 Hub App 进行控制，可“自定义宏”、“DPI”、“灯效”等参数。

IT之家附官方鼠标参数信息如下：

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