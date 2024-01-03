“初代造车新势力”威马破产重整获法院受理，官方公告称仍具备一定价值潜力

IT之家 1 月 3 日消息，威马汽车是国内第一批实现量产交付的造车新势力企业之一，曾与蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车并称为“新势力四小龙”。但是继经过短暂的高光时刻之后，威马汽车越来越难跟上新能源汽车发展的步伐了。

而今天，威马汽车通过官微发表公告称，在 2023 年 10 月预重整申请获法院受理之后，威马集团已经完成审计评估、债权申报、资产核查等工作，并与多个意向投资人接洽取得初步成果。有鉴于此，威马集团于 2023 年 12 月 13 日向上海市第三中级人民法院正式提交了预重整转重整的申请。2023 年 12 月 29 日，上海市第三中级法院裁定受理，2024 年 1 月 2 日《民事裁定书》送达威马集团。

威马汽车还在公告中声称，意向战略投资人普遍认为，尽管目前威马集团正面临流动性危机，但其在产品技术、产业链、市场运营和制造能力等方面，“仍具备一定的价值和潜力”。

经多方评估，威马集团具备进行重整的价值，并且重整具有较强的可行性。威马集团将积极配合管理人和法院的工作安排，努力走出困境，恢复经营能力，以更好地保护和实现广大用户、员工、股东、债权人等各方的合法权益，实现良好的社会效果和经济效益。

据IT之家此前报道，威马汽车曾在去年 10 月 18 日针对“破产”传闻进行澄清：公司并未申请破产，预重整不同于破产重整，是在企业面临困境的早期阶段进行的自救行为，旨在通过重组债务引进战略投资人，避免破产，实现重生蜕变。

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