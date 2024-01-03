大众斥资 4.5 亿欧元的全新纯电品牌 Scout 官宣今夏发布首车：硬派 SUV 或皮卡

IT之家 1 月 3 日消息，据外媒 motor1 当地时间周二报道，大众汽车近日发布了一段新的预告，其中披露了旗下全新纯电品牌 Scout 的问世时间：今年夏季。

根据 Scout 此前的预告，Scout 品牌的首批车型包括一款硬派 SUV 和一款皮卡，计划在 2026 年底开始批量生产。大众汽车也在去年早些时候透露称，硬派 SUV 的售价将在 4 万美元（IT之家备注：当前约 28.6 万元人民币）左右。

其他进展方面，据奥地利媒体 Kleine Zeitung 去年 11 月报道，大众汽车已决定与其他汽车制造商合作，从而让 Scout 以电动汽车在欧洲实现复兴。为此，大众汽车投入了 4.5 亿欧元来开发这两款新车，位于奥地利格拉茨的麦格纳斯太尔工厂已经开始新车的研发工作。

这两款新车的官方预告图已经公开，可以看到新车由大量平直的线条组成，棱角分明的车身显得非常硬朗。同时，该车还拥有较高的离地间隙，预计将主打越野属性。

据IT之家此前报道，motor1 曾根据官方的预告图绘制了一组 Scout 旗下 SUV 车型的渲染图。该车在北美市场很可能会迎战悍马 EV、Rivian R1S / R1T 等对手。

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