深水资产预测苹果今年收购“全球最大社交健身公司”派乐腾，以拓展健身业务

IT之家 1 月 4 日消息，深水资产管理公司（Deepwater Asset Management）上周发布了 2024 年预测报告，13 项预测之一是苹果收购派乐腾（Peloton）公司。

派乐腾曾戴着“全球最大社交健身公司”的帽子，除了向用户销售可以联网的健身器材硬件（主要是动感单车和跑步机）外，还提供付费订阅的流媒体健身课程。

在 2020 年新冠疫情引发的“居家经济”热潮下，公司股价持续暴涨，屡创历史新高，是同期纳斯达克表现最好的股票之一。

不过随着疫情缓和，派乐腾公司股价今年已下跌 23%，和 2021 年疫情期间巅峰时刻相比下跌了 96%。

随着人们重返办公室和健身房，再加上 Tread+ 的致命召回事件，这家联网健身公司的业绩一落千丈，2023 年可谓是惨淡收官。

深水资产管理公司认为苹果 2024 年将通过增加健身器材来完善手表和健身追踪软件，推动健身领域的发展。

派乐腾拥有约 300 万忠实用户，这将为苹果的订阅收入增加约 17 亿美元（IT之家备注：当前约 121.38 亿元人民币），此外，这也非常符合苹果在健康和保健领域的持续投资。

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