英国政府拟扩大网络监控权力，苹果等科技巨头联合反对

IT之家 1 月 3 日消息，英国政府近期提出修订《调查权力法案》，意图扩大安全部门对电子信息的监控权限，引发了来自科技巨头们的强烈反对。

图源 Pixabay

IT之家注意到，英国政府一直希望提升安全部门获取电子信息的能力，这一想法最早可以追溯到 2006 年。2016 年，英国颁布了《调查权力法案》，其中赋予政府命令科技公司破解加密信息、在其产品中植入后门的权力，苹果当时就对此强烈反对。

去年，英国政府又推出了《在线安全法案》，该法案一度试图禁止端到端加密通信服务，例如苹果的 iMessage。苹果表示，他们宁愿退出英国市场，也不愿放弃端到端加密，最终迫使政府退让。

然而，英国政府并没有放弃扩大网络监控权力的计划，他们正准备在《调查权力法案》中加入新的条款，甚至可能限制苹果发布安全更新，以防这些更新修复被英国安全部门利用来监控 iPhone 用户的漏洞。

去年，苹果将拟议的《调查权力法案》修正案描述为“对全球隐私的严重威胁”。他们指出，英国政府寻求一项其他国家都没有的权力 —— 禁止公司在未提前通知英国的情况下发布安全功能。这将导致公司面临艰难抉择，要么屈服于英国政府的要求，要么剥夺全球用户享有关键安全功能的权利。

现在英国科技行业协会 techUK 代表众多科技公司向英国政府发出公开信，呼吁紧急会晤，就拟议中的《调查权力法案》修正案进行讨论，该协会成员包括苹果、Adobe、亚马逊、谷歌、微软以及美国驻伦敦大使馆。

TechUK 的信件不仅强调了安全和隐私方面的担忧，还试图施加经济压力，指出新法案可能会导致科技公司减少在英国的投资。信中指出，拟议的权力“可能迫使外国公司采取与本国法律相冲突的行动，将私人公司置于两难境地，难以决定遵守哪个国家的法律”。

“海外运营商在英国市场面临新的无法规避的法律风险，包括一项模糊不清的强制执行机制。重要的是，英国做出的任何改变都将受到其他国家政府的审查，因此评估其潜在影响至关重要。” techUK 在信中写道。

TechUK 认为，拟议的修改将“使英国成为提供科技服务更具风险的国家，最终损害消费者利益”。信件结尾呼吁“尽快安排与成员会面，讨论如何改善这项法案”。

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