育碧游戏《波斯王子：失落的王冠》配置需求公布，1 月 18 日正式发售

IT之家 1 月 4 日消息，《波斯王子：失落的王冠》将于 2024 年 1 月 18 日发售，登陆 PS5 / PS4 / XSX|S / X1 / Switch / PC 平台，UBISOFT+ 抢先体验 3 天，目前 Epic 商店 49.99 美元（IT之家备注：当前约 357 元人民币）。

育碧刚刚公布了《波斯王子：失落的王冠》的官方 PC 系统需求和新预告片，最低仅需英特尔酷睿 i5-4460 或 AMD Ryzen3 1200 级别的处理器，最低和推荐都是 RX 5500 XT 级别的显卡。

IT之家附《波斯王子：失落的王冠》官方 PC 配置需求详情：

最低 (1920×1080, 60 FPS，图像质量普通) CPU: Intel 酷睿 i5-4460 3.4 GHz, AMD Ryzen3 1200 3.1 GHz

GPU: NVIDIA GeForce GTX 950 (2GB VRAM) 或 AMD Radeon RX 5500 XT (4GB VRAM)

内存：8GB (双通道设置)

硬盘空间：30GB

DirectX 版本：DirectX 11

操作系统：Windows 10/11 (仅限 64 位) 推荐 (2560×1440 [2K]，60 FPS，高画质) CPU: Intel 酷睿 i7-6700 3.4 GHz, AMD Ryzen5 1600 3.2 GHz

GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 (4GB VRAM) 或 AMD Radeon RX 5500 XT (4GB VRAM)

内存：8GB (双通道设置)

硬盘空间：30GB

DirectX 版本：DirectX 11

操作系统：Windows 10/11 (仅限 64 位) 极致 (3840×2160 [4K]，60 FPS，超高画质) CPU: Intel 酷睿 i7-6700 3.4 GHz, AMD Ryzen5 1600 3.2 GHz

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB VRAM) 或 AMD Radeon RX 5500 XT (8GB VRAM)

内存：8GB (双通道设置)

硬盘空间：30GB

DirectX 版本：DirectX 11

操作系统：Windows 10/11 (仅限 64 位)

游戏剧情方面，波斯王子哈桑（Hassan）被绑架，而玩家扮演剑术大师萨尔贡（Sargon），前往 Mount Kaf 解救哈桑。

玩家必须探索一个充满秘密的广阔非线性世界，避开无数陷阱，发现处理时间和空间的新能力，并与神话生物作战。

武器方面，萨尔贡近战方面配有 2 把剑，而远攻方面则配有 1 把弓，此外还可以解锁强大的攻击技 —— 萨尔贡之怒（Sargon's Wrath）。

开发人员承诺在波斯传说、支线任务、独特的超能力和杂技格斗技巧、设备升级等方面，带来全新的原创体验。

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