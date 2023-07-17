育碧开发者：3A《波斯王子》不可能和《刺客信条》系列游戏并存

IT之家 7 月 17 日消息，外媒 thegamer 本周六采访了育碧开发者、《波斯王子》系列游戏创始人 Jordan Mechner。

这名开发者提及了《波斯王子》系列的现状，这款经典游戏在时隔 14 年之后，将携《波斯王子：失落的王冠》回归。不过，这款游戏并非像粉丝们期待的那样成为一款全新的 3A 作品。

Jordan Mechner 指出，2D 才是《波斯王子》系列回归的正确选择，该系列无法与《刺客信条》系列并存，因为《刺客信条》系列已经取代了《波斯王子》系列的地位。“你看《刺客信条：幻景》就能明白，在《波斯王子》系列中，这种风格的 3A 游戏不可能存在。”

此外，他认为《刺客信条》系列已经在游戏产业中取代了《波斯王子》系列的地位，且粉丝们应该注意到，前者最初被定位为后者的衍生作品。

不过，这不代表着育碧团队没有制作过 3A 版本的《波斯王子》游戏。资料显示，几年前曾有一款名为《波斯王子：救赎》的游戏片段遭遇泄露，但最终由于开发并未成功而不得不取消。

IT之家此前报道，育碧横版动作游戏《波斯王子：失落的王冠》将于 2024 年 1 月 18 日发售，登陆 PS5 / PS4 / XSX|S / X1 / Switch / PC 平台。在这款风格奇特、惊险刺激的动作冒险平台游戏中，玩家将扮演萨尔贡（他不是波斯王子，而是波斯王子的侍卫）踏入奇幻的波斯世界，一手操控时与空的界限。扮演萨尔贡，掌握战斗技巧，解锁全新的时之力和独特技能，从挥舞刀刃的奇才成长为传奇人物。

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