消息称支付宝再战社交，内测“兴趣社区”功能

IT之家 1 月 4 日消息，据 Tech 星球报道，支付宝于近期内测一项名为“兴趣社区”的社交功能，定位是发现有趣找到玩伴，用户可以在社区内体验潮酷生活，结识同频兴趣玩伴。目前，该功能还处于内测阶段。

报道称，“兴趣社区”入口位于支付宝 App 内的消息页面上方，点击进入后，即可来到兴趣社区界面。该社区以小组为社交点，用户可以根据自己的爱好，加入到徒步发烧友、骑行的世界、钓友请上车等多个兴趣小组；还设有“附近的热门活动”，用户在寻找到搭子后，即可参与报名。

据IT之家此前报道，支付宝曾在 2016 年涉足社交领域，推出了“圈子”功能，依据人群及兴趣，划分出多个共享社区。

但随着“校园日记”和“白领日记”两个圈子的火爆，支付宝也处在了风口浪尖之上。这两个圈子只限女性用户发布图文信息，男性用户可点赞及打赏，而如果信用积分“芝麻信用”积分超过 750 分则可以评论。部分女性用户通过发布大尺度照片，吸引更多打赏。

针对这一争议，支付宝官方进行了致歉，并宣布“所有打擦边球嫌疑的圈子立刻解散、恶意发布突破底线图片的用户永久封号并永久不能注册”。

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