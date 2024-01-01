科技一周大事（12 月 25 日-31 日）：央行同意支付宝中国变更为无实际控制人；京东、淘宝、拼多多全面拥抱“仅退款”；李想称理想汽车 2024 年挑战 80 万年销量、10 万月销量

“科技一周大事”，IT之家为大家回顾过去一周（12 月 25 日-31 日）科技行业重大重要事件，下面开始播报：

1、我国研究提出 1000km/h 超高速磁悬浮列车，上海-杭州等 6 条线路建议优先建设

学术期刊《铁道标准设计》2023 年 12 月刊于近日出版，其中刊登了一篇题为《超高速管道磁浮系统示范线比选评价体系研究》的论文。该论文研究是中国工程院战略研究与咨询项目，也是中铁工程设计咨询集团有限公司重大专项课题。论文提出了 1000km/h 超高速磁浮的 6 种比选方案，科学客观地提出我国示范线优先建设建议。>> 查看详情

2、消息称腾讯调整微信支付及视频号组织架构，加大“直播带货”投入

据科创板日报，微信视频号正在加大对于直播带货的资源投入，为此已经调整了微信支付和视频号两个团队的组织架构。>> 查看详情

3、新一轮国际电信联盟《无线电规则》修订完成，中国力推中频段 6G 频谱（6425-7125MHz）

2023 年世界无线电通信大会于 2023 年 11 月 20 日至 12 月 15 日在阿联酋迪拜举行，由国际电信联盟主办。工信部 12 月 25 日发文，阐述了中国 WRC-23 无线电频谱事务特使、工信部副部长张云明以及中国代表团全方位深度参与 2023 年世界无线电通信大会（WRC-23）的内容。>> 查看详情

4、微信 AI 来了：2024 微信公开课 PRO 宣布 1 月 11 日举行，OPPO 独家战略合作

作为微信开发者及生态成员的年度盛会，2024 微信公开课 PRO 宣布 1 月 11 日举行，由 OPPO 独家战略合作。微信官方表示，2024 微信公开课 PRO 期间，小游戏、微信 AI 等也将悉数登场，带来多项能力升级与案例分享。>> 查看详情

5、网易对与暴雪重新合作不予回应，已解散团队短时间内难以重组

36 氪 12 月 25 日报道称，暴雪正与国内多家游戏厂商洽谈了“国服回归”事宜，最终选择与网易重新牵手合作。

针对这一传闻，网易方面表示不予回应。不过有接近公司的人士向上证报表示，网易此前负责运营暴雪国服的团队今年已解散，短时间内为暴雪重组团队可能性不高。>> 查看详情

6、柔宇科技被曝欠薪长达一年，员工罢工讨薪

据界面新闻报道，12 月 25 日在深圳龙岗区的柔宇国际显示基地约 50 名柔宇的员工在基地门口举着横幅和标语，要求公司尽快发放工资。据多名参与罢工的员工介绍，2022 年 11 月至今，柔宇拖欠员工薪酬已长达一年时间。>> 查看详情

7、问界 M9 正式发布：搭载华为最新全栈技术解决方案，46.98 万元起

12 月 26 日下午华为举行了问界 M9 及华为冬季全场景发布会，除了 nova12 系列新机、FreeClip 耳夹耳机以及智慧屏新品外，作为鸿蒙智行旗下年度最重磅产品，也是 2023 年中国汽车最重磅压轴之作，问界 M9 豪华 D 级车也重磅登场，号称“1000 万以内最好的 SUV”。问界 M9 搭载了华为最新的全栈技术解决方案，官方表示，新车将为用户带来前所未有的智能汽车体验，售价 46.98 万元起。>> 查看详情

8、淘宝平台争议处理规则变更，推动快速退货退款

淘宝发布公示，拟变更淘宝平台争议处理规则的相关规则，12 月 26 日起正式生效。从新规上看，如果卖家差评或者违规情况过多，可能在收到投诉后直接被判定退货退款或仅退款。核心变更点 新增淘宝基于平台自身大数据能力，识别多维度结合，对于买家发起符合相关情形的售后，做出快速退款或退货退款的规则依据； 针对卖家存在延迟发货、强制发货的且未经买家同意的情形，补充钱款处理方向规则依据； 新增针对支持 7 天无理由退货或经平台判定可支持买家拒收的商品，针对买家已拒签成功的，支持退款处理的条款。>> 查看详情

9、网易大神社区已重新开始更新《魔兽世界》内容，原停服通知删除

据长期关注暴雪游戏的博主 @雪暴君 消息，从 12 月 20 日开始，《魔兽世界》社区已重新在“网易大神”陆续更新相关“蓝贴”内容，更新了包括 2024 年魔兽世界线路图，最新资料片地心之战等资讯。此前，社区圈子中关于网易停止代理《魔兽世界》的新闻已经搜索不到。>> 查看详情

10、2999 元起，华为 nova 12 / Pro / Ultra 系列手机发布

在 12 月 26 日下午的问界 M9 及华为冬季全场景发布会上，华为 nova 12 系列手机正式发布，售价 2999 元起。

nova 12 Ultra

12GB+512GB 售价 4699 元

12GB+1TB 售价 5499 元

nova 12 Pro

12GB+256GB 售价 3999 元

12GB+512GB 售价 4399 元

心钥套装 4699 元

nova 12

8GB+256GB 售价 2999 元

8GB+512GB 售价 3399 元 >> 查看详情

其他产品包括：

华为 FreeClip 耳夹耳机国内发布：支持左右耳自适应、单次 8 小时续航，1299 元 >> 查看详情

华为智慧屏 V5 发布：搭载灵犀指向遥控，SuperMiniLED 鸿鹄画质升级 >> 查看详情

首发星闪键盘，华为 MatePad Pro 13.2/11 英寸新套装发布 >> 查看详情

2499 元起，华为推出 nova 12 活力版手机：前置 6000 万像素自拍镜头 >> 查看详情

11、雷军：小米澎湃 OS 启动新标识，“人车家全生态”正式闭环

小米创办人、董事长兼 CEO 雷军 12 月 27 日在微博分享了两个信息，一是小米澎湃 OS 启动新标识，将以全新的形象与大家见面；二是随着即将发布的小米汽车，小米的“人车家全生态”正式闭环，迎来了“跨越”一刻。>> 查看详情

12、京东宣布大幅涨薪：明年起采销等一线业务人员涨幅近 100%

京东集团 12 月 27 日宣布，2024 年 1 月 1 日起京东采销等一线业务人员的年固定薪酬大幅上涨近 100%，2024 年初京东零售全员将平均加薪不低于 20%。>> 查看详情

13、20.99 万元起，极氪 007 正式上市：定位纯电中型轿车，全系标配 800V

极氪 007 12 月 27 日正式宣布上市，官方指导价 20.99 万元起。这款车型号称纯电之王，最安全的纯电汽车，全球中级车最快零百加速：四驱 2.84 秒，两驱 5.6 秒。

四驱性能版（660km，2.84s）29.99 万元

四驱智驾版（616km，3.8s）25.99 万元

后驱智驾版（688km，5.6s）22.99 万元

四驱版（616km，3.8s）22.99 万元

后驱版（688km，5.6s）20.99 万元 >> 查看详情

14、2299 元起，iQOO Neo9 / Pro 系列手机发布：骁龙 8 Gen 2 / 天玑 9300 处理器，120W 闪充

在 12 月 27 日晚间的新品发布会上，iQOO Neo9 系列手机正式发布，售价 2299 元起，配置方面，iQOO Neo9 标准版搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，Pro 版机型搭载天玑 9300 处理器，全系标配 Q1 自研电竞芯片，配备 1.5K 144Hz 8T 显示屏。价格如下：

iQOO Neo9：

12GB + 256GB 售价 2299 元

16GB + 256GB 售价 2499 元

16GB + 512GB 售价 2799 元

16GB + 1TB 售价 3199 元

iQOO Neo9 Pro：

12GB + 256GB 售价 2999 元

12GB + 512GB 售价 3299 元

16GB + 512GB 售价 3599 元

16GB + 1TB 售价 3999 元 >> 查看详情

15、京东、淘宝、拼多多全面拥抱“仅退款”，京东新增退款不退货执行标准

除淘宝外，京东也对《京东开放平台售后服务管理规则》及《京东开放平台交易纠纷处理总则》进行了修订，新增了用户退款不退货的执行标准（12 月 29 日生效），同时交易纠纷也新增支持用户仅退款，而此前京东消费者仅能申请换货和退货退款。至此，国内三大电商平台都已经加入“仅退款”阵营。>> 查看详情

16、我国移动支付普及率达 86%，位居全球第一

中国人民银行副行长张青松在国新办 12 月 28 日下午举行的国务院政策例行吹风会上介绍了《非银行支付机构监督管理条例》有关情况，并答记者问。

他表示：我国个人银行账户拥有率已超过 95%，高于中高收入经济体平均水平，移动支付普及率达到 86%，居全球第一。>> 查看详情

17、雷军预发布小米 SU7 / Max：拥有全球量产车最低风阻系数 Cd 0.195，零百加速 2.78 秒，CLTC 续航 800km

在 12 月 28 日下午的小米汽车技术发布会上，雷军为大家带来了小米汽车首款车型小米 SU7 的预发布内容。

小米 SU7 系列分为普通版与 Max 版，基础版参数：单电机后驱、零百 5.28 秒，73.6 度铁锂电池、668km 续航，400V 平台，单 Orin 芯片，高通 8295。

SU7 Max：双电机四驱，零百 2.78 秒，101 度三元锂麒麟电池、800km 续航，800V 平台，双 Orin 芯片、激光雷达，高通 8295，空气悬架 + CDC，电动尾翼，56 英寸 HUD，25 扬声器音响系统，电吸门。>> 查看详情

其他内容包括：

雷军称不可能 14.9 万元：小米汽车 SU7 零百加速 2.78 秒，最高速 265km/h 支持弹射起步 >> 查看详情

小米智能座舱亮相：澎湃 OS 生态无缝上车、16.1 英寸中控等五屏联动、骁龙 8295、支持苹果 AirPlay 及 CarPlay>> 查看详情

雷军：小米要造媲美保时捷、特斯拉的新时代梦想之车，20 年内跻身全球前五 >> 查看详情

小米超级电机 V8s 发布：全球第一 27200rpm 转速，2025 年上车 >> 查看详情

小米汽车发布摩德纳技术架构，号称要争取百项“第一”“唯一”“最”>> 查看详情

小米汽车官网 xiaomiev.com 上线 >> 查看详情

小米汽车 SU7 CLTC 续航 800 公里：101 kWh 宁德时代麒麟电池、充电 5 分钟可开 200 公里 >> 查看详情

18、AI 作品也受著作权保护？我国首例 “AI 文生图”案一审判决生效

据北京互联网法院官微消息，近期，北京互联网法院审结了李某与刘某侵害作品署名权和信息网络传播权纠纷一案，明确了利用人工智能生成图片的“作品”属性和使用者的“创作者”身份。>> 查看详情

19、英伟达 RTX 4090 D 显卡发布，售价 12999 元

英伟达现已发布 RTX 4090 D 显卡，售价 12999 元。英伟达表示，RTX 4090 D 在性能、效率和 AI 驱动的图形效果方面实现了质的飞跃。通过它可体验到高性能游戏，虚拟世界中由光线追踪技术带来的纤毫毕现，叹为观止的工作效率，以及革新的创作方式。>> 查看详情

20、京东诉阿里巴巴“二选一”案一审胜诉，判决获赔 10 亿元

据京东黑板报官方消息，12 月 29 日，北京市高级人民法院对京东诉浙江天猫网络有限公司、浙江天猫技术有限公司、阿里巴巴集团控股有限公司“二选一”案做出一审判决，认定其滥用市场支配地位实施“二选一”的垄断行为成立，对京东造成严重损害，并判决向京东赔偿 10 亿元。>> 查看详情

21、刘强东在京东内网发声：“决策时不要忘了用户”是任何工作出发点

12 月 29 日晚间消息，新浪科技获悉，有京东员工在内网讨论跨年晚会方案时，刘强东在留言区表示：“决策时不要忘了用户”，这是我们做任何工作的出发点。>> 查看详情

22、华为预计 2023 年实现销售收入超过 7000 亿元人民币

华为轮值董事长胡厚崑 12 月 30 日在新年致辞中表示，预计 2023 年实现销售收入超过 7000 亿元人民币。>> 查看详情

23、微信公布 2023 年朋友圈十大谣言，包括“风油精能抑制新冠病毒感染”等

微信安全中心 12 月 30 日公布了 2023 年朋友圈十大谣言，包含“风油精能抑制新冠病毒感染”“退休人员可领医保一次性差额补贴”“ 超过 93 人微信群涉黄直接拘留”等。>> 查看详情

24、中国广电互联网骨干网与中国电信、中国移动、中国联通对等直连、互联互通

中国广电 12 月 30 日发布公告，2023 年 12 月 28 日凌晨 4 时许，中国广电互联网骨干网（CBNET）在上海直联点与中国电信、中国移动、中国联通等三大基础电信运营商互联网骨干网正式贯通，实现对等直连、互联互通。>> 查看详情

25、波音飞机：中国民航的所有 737 MAX 都恢复了运营

据波音中国官微消息，波音中国总裁柳青发文表示，在波音团队和客户团队的通力合作之下，中国民航的所有 737 MAX 都恢复了运营，并开始执飞多条区域国际航线。>> 查看详情

26、央行同意支付宝中国变更为无实际控制人

央行近日发布银许准予决字〔2023〕第 189 号文，同意支付宝（中国）网络技术有限公司变更为无实际控制人。央行近日发布银许准予决字〔2023〕第 189 号文，同意支付宝（中国）网络技术有限公司变更为无实际控制人。>> 查看详情

27、欧盟：明年起 USB-C 将成当地电子设备通用标准，2026 年适用于笔记本电脑

欧盟委员会 12 月 30 日下午宣布，从 2024 年起，USB-C 将成为欧盟电子设备的通用标准。“大家久等了。这意味着更好的充电技术、更少的电子垃圾，寻找您所需的充电器也将更加容易了！”>> 查看详情

28、市值仅 3000 万美元，法拉第未来收到纳斯达克退市通知

综合界面新闻、路透社报道，法拉第未来 29 日发布公告，称于 12 月 28 日收到纳斯达克关于退市或不符合继续上市规则或标准的通知。根据通知，法拉第未来未能遵守要求最低收盘股价为 1 美元的上市规则。而它必须在明年 6 月 25 日之前将股价至少连续 10 天提高到规定水平，才可重新达到要求。>> 查看详情

29、小米汽车麋鹿测试视频公布，时速 82km

小米汽车公布了麋鹿测试视频，成绩为 82km/h。三段道路宽度分别为 2.4m、2.95m 和 3 m。麋鹿测试（Moose test）在国际上用于测试车辆（通常是汽车）躲避前方突然出现的障碍（例如从公路旁蹿出的麋鹿等大型野生动物）之应急性能测试，简而言之就是检验车辆回避障碍的能力。>> 查看详情

30、中国移动、电信、联通高管 2022 年集体涨薪，最高年薪 94.76 万元

近日，中国电信、中国移动、中国联通三家基础电信运营企业公开了 2022 年企业负责人的薪酬情况。数据显示，中国移动的高管平均年薪在三家中最高，达到了 94.76 万元。与此同时，三家运营商的高管薪酬相比 2021 年都有不同程度的增长，与其业绩表现密切相关。>> 查看详情

31、段永平支持母校浙江大学，再捐 10 亿元 +

12 月 31 日，浙江大学宣布，在 2024 年新年来临之际，浙江大学杰出校友段永平再度向浙江大学教育基金会进行大额捐赠，合计超 10 亿元。>> 查看详情

32、李想：理想汽车 2024 年挑战 80 万年销量、10 万月销量

理想汽车公布 2023 年 12 月及全年销量后，CEO 李想发文感谢，并表示 2024 年挑战将更高的目标：800000（年销量）、100000（月销量）、30000（单车型月销量）、2000（高速 + 城区超充站）。>> 查看详情

33、国产首艘大型邮轮“爱达・魔都号”正式启航，4930 元 / 人起

国产首艘大型邮轮“爱达・魔都号”已圆满完成两个试运营航次，1 月 1 日正式从上海吴淞口国际邮轮港出发，执航上海至东北亚经典旅游目的地的国际邮轮航线。 “爱达・魔都号”首航售价 4930 元 / 人起，共 7 天 6 晚，航线为上海-济州（西归浦）-长崎-福冈-上海。>> 查看详情

34、三星 Galaxy S24 系列手机即将到来，消息称 2024 Unpacked 新品发布会 1 月 17 日举行

@MysteryLupin 放出了三星 2024 Unpacked 活动的邀请函，显示将于 1 月 17 日举行，相比去年有所提前（2023 Unpacked 活动于 2 月 1 日举行）。>> 查看详情

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