VESA 发布 Adaptive-Sync 1.1a 标准，适配“双模式”游戏显示器

IT之家 1 月 4 日消息，VESA（视频电子标准协会）今天更新了 Adaptive-Sync 自适应同步显示技术标准，以适配所谓的“双模式”电竞显示器。

Adaptive-Sync 1.1a 更新了测试程序和认证标识，允许符合硬件条件的 OEM 厂商为其产品在不同分辨率和刷新率下进行不同认证，例如 1080P@280Hz 或 2160P@144Hz。

此外，Adaptive-Sync Display v1.1a 还增加了一项新特性，允许 OEM 为支持“超频”（出厂配置未默认启用更高刷新率）的显示器进行更高的 AdaptiveSync Display 刷新率认证。

在这种情况下，显示器“超频”模式必须以非专有方式支持 Adaptive-Sync 启用的 GPU，并且显示器必须在其工厂默认模式及超频模式下通过所有严格的 Adaptive-Sync Display 合规性测试。

IT之家注：此次 Adaptive-Sync Display CTS v1.1a 中更新的“双模式”和“超频”认证仅适用于 VESA 的 AdaptiveSync Display 而不适用于 MediaSync Display 计划。对于支持“双模式”的显示器，你将能够看到如下 VESA 认证标识：

▲ 双模式标识

▲ 原有标识

▲ MediaSync 标识

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