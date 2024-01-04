OPPO Find X7 系列手机搭载全球首款双潜望镜头，首发安卓全焦段 4K 杜比 HDR 视频拍摄

IT之家 1 月 4 日消息，“OPPO”官方微博今天对 OPPO Find X7 手机进行预热，这款手机将在 1 月 8 日发布，号称“移动影像新纪元”。

IT之家从微博中得知。OPPO Find X7 系列手机搭载“全球首款双潜望镜头”，首发安卓全焦段 4K 杜比视界 HDR 视频拍摄，并配备“专业哈苏人像”，号称“告别傻白、傻亮、傻磨皮”。

而根据博主 @数码闲聊站 此前爆料，OPPO Find X7 采用单潜望镜方案，配备 F / 1.6 大光圈大底主摄，支持 16mm-70mm 焦段、3X 光学变焦、哈苏影像。OPPO Find X7 Ultra 则采用双潜望镜方案，配备 F / 1.8 LYT900 一英寸主摄，支持 14-135mm 焦段、3X 光变 + 6X 光变、哈苏影像。

另据早前报道，OPPO Find X7 标准版机型将采用天玑 9300 处理器，Ultra 机型均为骁龙 8 Gen 3 处理器，其中 Ultra 机型还将推出卫星通讯版本。

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