威刚将推 XPG Project NeonStorm 固态硬盘：独立水冷散热，写入最高 12000 MB/s

IT之家 1 月 4 日消息，伴随着 PCIe Gen 5 存储解决方案的落地，固态硬盘的传输速率也有明显的提升，但散热问题也随之而来。

威刚近日发布新闻稿，表示将会在 CES 2024 大展上展示 XPG Project NeonStorm PCIe Gen5 M.2 SSD，最大的亮点在于采用专有的水冷散热方案，结合铝制结构和前后风扇，实现高效散热。

威刚在新闻稿中表示：“Project NeonStorm 是业内首款引入水冷和风扇的 M.2 固态硬盘。冷却液吸热后，将热量传递给铝合金管，然后通过散热器两端的风扇将热量排出，形成一个完整的对流系统”。

IT之家从报道中获悉，XPG Project NeonStorm 采用慧荣科技（Silicon Motion）的 SM2508 主控，读取速度最高可达 14000 MB/s，写入速度最高可达 12000 MB/s。

Project NeonStorm 的设计符合 M.2 2280 固态硬盘的外形尺寸，并符合 NVMe 2.0 标准，其他性能规格确认了 4K 随机读写高达 200 万 IOPS。

威刚和 XPG 还指出，他们计划推出多款容量供消费者选择，最高 8TB，满足玩家的极致需求。

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