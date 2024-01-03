LG 预告新一代 Styler 蒸汽衣物护理机：让生活更美好

IT之家 1 月 3 日消息，LG 今天发布新闻稿，表示将会在 CES 2024 大展期间，推出新一代 LG Styler 衣物护理解决方案。

新款 LG Styler 衣物护理解决方案包含手持式高压蒸汽烫斗、动态移动衣架等，采用 Dynamic Moving Hanger™ 和 Dual TrueSteam™ 技术，提供“去除褶皱、去除异味、除菌除螨和轻柔烘干”四大王牌功能。

IT之家从报道中火系，手持式高压蒸汽烫斗可以更轻松地去除衬衫和其他衣物上的褶皱，并省去了使用单独熨斗的麻烦。

用户只需将褶皱的衣服挂在门内，取出连接在 Styler 底部的蒸汽器，按下按钮即可启动蒸汽过程。

蒸箱利用强大的高压蒸汽穿透衣物，使衣物光滑柔软，大大减少了熨烫的需要。

Dynamic Moving Hanger

此外采用独有的 Dynamic Moving Hanger 技术，可为各种类型的服装和面料提供量身定制的护理。与上一代移动衣架不同的是，新系统只需左右移动即可除尘。它通过旋转机构的扭转运动，增强了除尘、除臭、烘干和防皱功能。

这项新技术还新增了细尘循环等技术，每分钟可旋转和抖动 350 次，以去除衣物上的大颗粒和细小灰尘。

Dual TrueSteam

Dual TrueSteam 技术采用两个加热器来烧水和产生蒸汽，从而可以更精确地控制蒸汽喷射的量和强度。对于丝绸和羊绒等娇嫩织物，只需使用系统两个加热器中的一个，就能通过优化的蒸汽流量控制提供温和的织物护理。

Dual TrueSteam 技术可消除 99.99% 以上的病菌和 11 种不同的有害细菌，从而保持衣物的卫生清洁。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。