威刚 XPG 携内存、机箱、键鼠等新品亮相 CES 2024

IT之家 1 月 4 日消息，威刚近日发布新闻稿，表示会在今年 CES 大展上，展示 XPG 品牌的多款产品，涵盖 PC 机箱、键盘、散热器和 DDR5 内存等。

XPG 的 Project NeonMax 8000 DDR5 内存

XPG 的 Project NeonMax 8000 DDR5 内存支持英特尔 XMP 3.0 和 AMD EXPO 平台，最高速度达到 8000 MT/s，此外配有巨大的 RGB 发光区域，覆盖 60% 的表面积。

INVADER X PRO PC 机箱

这款透明机箱采用弧形钢化玻璃，除了最多支持 11 个风扇（其中三个已预装）外，还配备了一个 5 英寸 LCD 面板，可通过 XPG PRIME 软件套件进行自定义。

XPG LEVANTE PRO All-in-One CPU 水冷排

该水冷排配有 3.5 英寸 LCD 屏幕，用于监控系统性能，或展示视频和图片。

这款高端 AIO 解决方案配备高性能 120mm VENTO PRO 风扇，可驾驭最高功耗 300W 的 CPU。

PYMCORE SFX POWER SUPPLY UNITS 电源

该电源有 1000W 和 850W 两种型号。这些电源符合 ATX 3.0 标准，适用于现代 GPU（如即将推出的 NVIDIA GeForce RTX 40 系列 SUPER 阵容），包括一个优质 90 毫米风扇，提供 10 年质保。

XPG SORCERER 游戏键盘

该游戏键盘采用垫圈安装设计和三层阻尼泡沫，IT之家从报道中获悉，该键盘还采用了定制的线性 XPG 红轴、每个按键配有独立 RGB 灯光，支持热插拔。

XPG PRECOG STUDIO 游戏耳机

XPG PRECOG STUDIO 游戏耳机采用了出色的黑红实体设计，与 XPG 的美学风格相得益彰。

XPG 表示该耳机经过工作室专业调教，采用平衡音频和带有 ESS 音频芯片接口的 USB-C DAC。

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