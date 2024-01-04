开放麒麟 openKylin 介绍 UKUI 4.10 桌面环境多项特性：文件管理器拷贝效率提升 50%、续航提升 10% 等

IT之家 1 月 4 日消息，据 openKylin 官方公众号，openKylin 日前官宣了 2.0 版本操作系统，并声称系统内置的 UKUI 桌面环境将迎来 4.10 版本更新，带来全新“设计升级”与“性能升级”。

在外观方面，UKUI 桌面环境 4.10 版号称对“开始菜单、通知、侧边栏”等组件做了大量 UI 和 UE 优化，并新增“主题工厂”，允许用户根据自己的喜好定制使用体验。

▲ 图源“openKylin 官方公众号”（下同）

而在性能方面，官方重点强调自家 UKUI Framework + 轻量 UI 在 4.10 版本中“初步实现 UI 层与功能逻辑层的高度解耦”，在“应用层”、“接口层”、“核心框架”、“基础库”方面均有优化，IT之家整理相关改进信息如下：

文件管理器

UKUI 桌面环境 4.10 版为文件管理器引入了“零拷贝技术”，相比传统利用数据缓冲区进行数据传输的方法，新版文件管理器号称“直接建立了数据源与目标间的共享连接”，能够显著降低 CPU 的处理负担，使批量文件拷贝效率提升 50%，大文件拷贝速度加快 20%。

蓝牙改进

UKUI 桌面环境 4.10 版新增蓝牙离座锁屏功能，当手机与 PC 连接并绑定后，一旦手机远离 PC，系统将自动锁屏，防止他人操作。

此外，官方还介绍了“主动连接蓝牙音频设备”、“蓝牙文件互传功能”及“蓝牙音频淡入特性”，号称能够为用户提供更好的蓝牙使用体验。

通知系统改进

UKUI 桌面环境 4.10 版新增角标通知解决方案，重构了通知按钮跳转方案，并新增“通知重要性”、“通知多显”支持。

屏幕调光算法优化

UKUI 桌面环境 4.10 版新增屏幕自动亮度“100 级调节功能”及“全天候自动色温”功能，号称能够为用户提供低感知体验，同时保护眼睛健康。

资源调度优化

UKUI 桌面环境 4.10 版新增“冰冻模式” 分级冻结技术，该模式能够在工作状态下对后台进程的资源进行管控优化，据称可让设备续航时间提升 10%。

此外，官方还提到新版 UKUI 桌面环境添加了多语言支持，包含繁体中文、维吾尔语、哈萨克语、柯尔克孜语、蒙古语和藏语，便于不同地区用户使用系统。

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