AYANEO FLIP 翻盖掌机开启预定：R7 7840U + 7 英寸屏，配备 Oculink 接口

IT之家 1 月 4 日消息，AYANEO FLIP 翻盖掌机 KB 键盘版和 DS 双屏版现已开启预定，1 月底举行正式发布会，届时将公布售价和发货时间。

IT之家整理 AYANEO FLIP 翻盖掌机介绍如下：

AYANEO FLIP 翻盖掌机采用手柄按键优先的标准掌机布局，摇杆和十字键、ABXY 键为传统的上下布局，更符合玩家多年来养成的操作习惯；首次引入光学手指鼠标模块，轻轻滑动即可实现无死角的鼠标移动和点按操作；采用阻尼转轴翻盖设计的 AYANEO FLIP 系列不仅支持全角度翻转，支持 180° 完全展开。

屏幕方面，AYANEO FLIP 系列是首款采用高刷屏的 AYANEO 掌机，配备 7 英寸 1080P 120Hz 高刷屏。

配置方面，AYANEO FLIP 搭载 AMD R7 7840U 处理器，均配备为翻盖结构机身全新定制的散热系统，实现最高 28W 的满血性能释放。

接口方面，AYANEO FLIP 首次配备 OCuLink 接口，PCIe 4x4 直连，有效带宽高达 63Gbps。

其他方面，这款掌机配备 Master 全能手柄，标准掌机按键布局，十字键、ABXY 键和肩键均使用锅仔片按键；配备霍尔摇杆和线性霍尔扳机；FLIP DS 在 Windows 掌机领域首创 3.5 英寸多功能触控副屏设计，副屏可实现最常用的设置、快设小窗和 FPS Thunder 游戏覆层工具的功能。

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