Steam Deck 掌机公布 12 月最受欢迎游戏：《博德之门 3》《赛博朋克 2077》《潜水员戴夫》前三

IT之家 1 月 3 日消息，Steam Deck 今天通过官方 X 账号公布了 2023 年 12 月玩家游玩时长前 20 名的游戏，依序如下：

《博德之门 3》

《赛博朋克 2077》

《潜水员戴夫》

《GTA 5》

《吸血鬼幸存者》

《艾尔登法环》

《星露谷物语》

《暗黑破坏神 4》

《荒野大镖客 2》

《霍格沃茨之遗》

《怪物猎人：世界》

《黑帝斯》

《以撒的结合：重生》

《上古卷轴 5：天际 特别版》

《珊瑚岛》

《杀戮尖塔》

《巫师 3》

《致命公司》

《辐射 4》

《迪士尼梦幻星谷》

综合IT之家此前报道，加上 Steam Deck 过往月份公布的热门游戏排行，《博德之门 3》已经达成“五连冠”的成就。

此外，在 Steam 平台“好评如潮”的探险经营独立游戏《潜水员戴夫》也在早些时候宣布，截至 2023 年 12 月，游戏销量突破 300 万份。该游戏今天刚刚拿下了 Steam 2023 年“轻松惬意奖”，官方 X 账号也发文庆祝了这一获奖，可谓销量口碑双丰收。

2023 年 Steam 大奖结果也已在今天揭晓，各奖项获奖游戏如下：

年度最佳游戏奖：《博德之门 3》

年度最佳 VR 游戏奖：《Labyrinthine》

爱的付出奖：《荒野大镖客：救赎 2》

最佳 Steam Deck 游戏奖：《霍格沃茨之遗》

独乐乐不如众乐乐奖：《致命公司》

杰出视觉风格奖：《原子之心》

最具创意游戏玩法奖：《星空》

纵使手残仍大爱奖：《师父》

最佳原声音轨奖：《最后生还者：Part1》

杰出剧情游戏奖：《博德之门 3》

轻松惬意奖：《潜水员戴夫》

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