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Steam Deck 掌机公布 12 月最受欢迎游戏：《博德之门 3》《赛博朋克 2077》《潜水员戴夫》前三

2024/1/3 23:18:35 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：清源
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感谢IT之家网友 雨雪载途 的线索投递！

IT之家 1 月 3 日消息，Steam Deck 今天通过官方 X 账号公布了 2023 年 12 月玩家游玩时长前 20 名的游戏，依序如下：

  • 《博德之门 3》

  • 《赛博朋克 2077》

  • 《潜水员戴夫》

  • 《GTA 5》

  • 《吸血鬼幸存者》

  • 《艾尔登法环》

  • 《星露谷物语》

  • 《暗黑破坏神 4》

  • 《荒野大镖客 2》

  • 《霍格沃茨之遗》

  • 《怪物猎人：世界》

  • 《黑帝斯》

  • 《以撒的结合：重生》

  • 《上古卷轴 5：天际 特别版》

  • 《珊瑚岛》

  • 《杀戮尖塔》

  • 《巫师 3》

  • 《致命公司》

  • 《辐射 4》

  • 《迪士尼梦幻星谷》

综合IT之家此前报道，加上 Steam Deck 过往月份公布的热门游戏排行，《博德之门 3》已经达成“五连冠”的成就。

此外，在 Steam 平台“好评如潮”的探险经营独立游戏《潜水员戴夫》也在早些时候宣布，截至 2023 年 12 月，游戏销量突破 300 万份。该游戏今天刚刚拿下了 Steam 2023 年“轻松惬意奖”，官方 X 账号也发文庆祝了这一获奖，可谓销量口碑双丰收。

2023 年 Steam 大奖结果也已在今天揭晓，各奖项获奖游戏如下：

  • 年度最佳游戏奖：《博德之门 3》

  • 年度最佳 VR 游戏奖：《Labyrinthine》

  • 爱的付出奖：《荒野大镖客：救赎 2》

  • 最佳 Steam Deck 游戏奖：《霍格沃茨之遗》

  • 独乐乐不如众乐乐奖：《致命公司》

  • 杰出视觉风格奖：《原子之心》

  • 最具创意游戏玩法奖：《星空》

  • 纵使手残仍大爱奖：《师父》

  • 最佳原声音轨奖：《最后生还者：Part1》

  • 杰出剧情游戏奖：《博德之门 3》

  • 轻松惬意奖：《潜水员戴夫》

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关键词：掌机steamSteam Deck

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