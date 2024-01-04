余额低于 100 元不能提现属霸王条款，法院认定其无效

IT之家 1 月 4 日消息，据工人日报今日报道，某平台是天津某公司运营的内容创作平台，平台以文章内广告的展示量计算最终收益，并为作者提供分润收益。2018 年 2 月，林某在某平台开通自媒体账号，并通过运营产生了收益 281.9 元。截至 2019 年 6 月，林某累计提现 216.89 元。但是，当林某再次提现时，网站却提示“余额大于等于 100 元，可申请提现”“收益出账期：每月 11 日 10 点前”“提现申请期：每月 11 日 10 点至 15 日 24 点”等规定。

上述规定使林某账户中的 65.01 元余额一直未能提现。法院经审理认为，案涉条款“余额大于等于 100 元才可申请提现”是某平台预先拟定并面向众多平台用户统一公示、重复适用的条款，用户无法进行各异性磋商，属于格式条款。

“平台设置的上述提现条款，涉及利用自身互联网平台优势地位滥用契约自由原则、不合理扩张自身权利，致使包括林某在内的部分影响力较小、收益增长不稳定的用户，无法在可预期的、相对固定的期限内支取其自有财产，有违公平原则。”最后，法院认定该条款无效。

广州互联网法院综合审判三庭庭长段莉琼表示，互联网平台出于降低网络交易成本、提高运营效率的目的，通常会预先拟定格式条款来建立平台管理模式和规则，平台用户无法就协议内容进行差异化协商，传统个别磋商范式下的合同自由、意思自治面临挑战。

IT之家注：《工人日报》是中华全国总工会主办的综合性报纸。1949 年 7 月 15 日在北京创刊，是一张以经济宣传为重点的全国性综合性中央级大报。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。