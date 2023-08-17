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爱尔兰银行 ATM 机故障导致取钱不扣余额，民众排长队“零元购”

2023/8/17 16:40:04 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：汪淼
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IT之家 8 月 17 日消息，爱尔兰银行的 ATM 机前天遇到了严重 Bug，客户在取钱后账号上的余额不会减少。消息很快传开，客户们纷纷在 ATM 机前排队，以从“免费的大型储蓄罐”中取钱，执法人员在全国的 ATM 机前部署警力，但相关机构声称“没有逮捕任何人”。

爱尔兰银行昨日表示，是 “信息技术故障 ”导致了故障，目前已经修复。在这次挤兑事件中，一些客户取走的钱超过了他们账户上的钱。

该银行日前警告客户，在 Bug 修复后，客户此前进行的所有取款行为，即使是“超过客户余额的取款值”，都将从客户的电子账户余额中扣除（负余额账号）

▲ 图源 爱尔兰银行 在 X 平台发布的贴文

爱尔兰银行和爱尔兰警察当下并没有提及是否会对故意超过限额的人提起刑事指控。不过IT之家发现，该银行表示，他们会统一对“负余额账号”进行信用处罚

爱尔兰财政部长 Michael McGrath 昨日表示，他要求爱尔兰中央银行调查这一事件，并向他报告“这种程度的信息技术问题”是如何发生的，该银行已就此次 "故障" 道歉，但目前官方还尚不清楚造成该事故的原因。

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关键词：黑客爱尔兰银行

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