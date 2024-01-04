我国今年将推动 C919 国产大飞机走出国门，推进欧洲航空安全局认可审查

IT之家 1 月 4 日消息，据中国民航网报道，2024 年全国民航工作会议今日召开，宣布将推动 C919 国产大飞机走出国门。

报道称，2023 年，经过七个阶段稳健恢复，国内航线客运规模已超过疫情前水平，比 2019 年增长 1.5%，在各类交通运输方式中恢复速度最快。

2023 年，全行业共完成运输总周转量 1188.3 亿吨公里、旅客运输量 6.2 亿人次、货邮运输量 735.4 万吨，同比分别增长 98.3%、146.1%、21%，分别恢复至 2019 年的 91.9%、93.9%、97.6%。

2023 年，民航持续推进机场运行电动化，全国机场场内电动车辆占比超过 1/4，500 万人次以上机场 APU 替代设备使用率接近 100%，吨公里油耗、机场单位旅客能耗同比分别下降 3.8% 和 50%。

2023 年，ARJ21 飞机实现规模化运行并出口印尼投入运营，安全载客突破 1000 万人次。C919 正式投入商业运行，国产大飞机“研发、制造、取证、投运”全面贯通。亿航 EH-216S 获颁世界首个载人无人驾驶电动垂直起降航空器型号合格证。

▲ 图源中国商飞公司“大飞机”微信公众号

展望 2024 年，民航将全面拉动航空市场需求，统筹扩大内需和供给侧结构性改革，力争完成运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量 1360 亿吨公里、6.9 亿人次和 760 万吨，同比分别增长约 14%、11% 和 3%。

今年，民航将加快推动国家“十四五”规划 102 项重大工程民航领域建设，加快广州、重庆、西安、乌鲁木齐等重点枢纽机场和瑞金、奇台、巴里坤等支线机场建设，新增运输机场 5 个以上。扩大民航行业有效投资，力争全行业固定资产投资保持千亿水平。

今年，民航将做好 C919、ARJ21 证后管理，做好 C919、ARJ21 改型优化适航审查，推动国产民机性能持续提升；做好 CJ-1000A、AG600 等国家重点型号审定，推进 C919 飞机 EASA（IT之家注：欧洲航空安全局）认可审查，推动国产民机走出国门。

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