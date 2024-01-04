又导了？中科院等发现新疑似室温超导材料，作者对结果很有信心

室温超导又又又来了？

昨日，来自中科院、北京科技大学、华南理工大学、北京 2060 科技有限公司、华中科技大学、福州大学、日本东海大学的大佬们（网名“导派大集结、真可爱呆、洗老师、关山口、火机仙人、青蛙、陈老师”等）发布最新联合研究成果：

铜代铅基磷灰石在室温附近可能存在迈纳斯效应（超导特征之一）。

也就是疑似有另一种室温超导材料成为希望。

据了解，所涉样品来自不同单位，用了不同的合成方法，测试也是用的不同实验室和方法，但得到的结果却高度统一。

消息一出，大伙又沸腾了。相关话题迅速登上知乎热搜第三名。

眼看导派和寄派大战一触即发？作者本人们也相继下场回应，好不热闹。

这就带大家前往第一吃瓜现场。

铜代铅基磷灰石，新的室温超导？

先来看论文主要内容。

主要发现如下：

1、在室温以下的铜代铅磷灰石（CSLA）中，作者观察到在 25 Oe 磁场下有抗磁直流磁化现象，并且在零场冷却（ZFC）和场冷却（FC）测量之间出现显著的分叉。

（分叉现象说明它与典型到超体的磁化数据类似）

2、当磁场增加到 200 Oe 时，其性质变为顺磁性。

而后在冷却过程中出现了一种玻璃态记忆效应（100K 左右的拐点）。

3、在 250K 以下，检测到了典型的超导磁滞回线（也就是下图 d 中的钻石曲线，标准超导材料的标志之一，不太对称是因为玻璃态记忆效应），以及磁场正向和反向扫描之间存在不对称性。

4、作者最终结论是：

实验表明，在室温下，迈斯纳效应可能存在于这种材料之中。

这是他们在室温下测得的 M-H 回滞现象。

注意是“可能”，再加上论文标题中也用上了“possible”、“near”，看得出作者的态度比较谨慎，并未断定超导一事。

知乎网友 @momo 给了一个相对好理解的总结：

总的来说，这篇研究就是通过 M-T 曲线和磁滞 M-H 环的双重研究，调查了 CSLA 中的抗磁性，这种现象可以在高达 250K 的温度中观察到。而鉴于在 300K 以上的零场冷却和场冷却分叉现象，作者认为仍有很大机会观察到室温下的超导性。

不过唯一的问题是样品中的信号非常微弱，需要进一步合成更多活性成分的可扩展样品，然后继续验证（作者也在论文中提了）。

知乎网友 @芝了（香港科技大学凝聚态物理博士后）也指出：

抗磁信号弱可能与超导体积分数很小有关，并需要排除是否为样本杆的抗磁背底问题。

对于整个发现，看好者不少；至于质疑声，当然也有。

例如中科院电工研究所副研究员张子立就发表知乎文章表示：

由于磁化率数据不匹配，在这么弱的信号里，要表达千分之一是来源于超导相，仅仅凭借这么一幅图，远远不够。

再加上他认为 M-T 曲线也有“剩磁”这一不合理现象，所以不认为这是迈斯纳效应的有效证明，具体还得进一步证明。

作者亲自回应：对测试结果很有信心

在相关知乎话题下，好几位作者亲自进行了回应。

首先是“洗芝溪”即华南理工大学姚尧教授，他先承认“信号确实比较差，比韩国 LK-99 还小一个量级，超导体积分数大约就是千分之五左右”。

进而表示这是因为样品量本来就少，还分了一部分去做 EPR（检测微观磁性）。

对于测试结果，他表示充满信心，因为转变温度、临界磁场，都跟微波测试的数据能交叉印证、相互自洽。

最重要的是，样品来自不同单位，不同的合成方法，测试是在不同实验室不同的人操作，测试方法也完全不同，得到的结果却高度统一。

末了他还吊了一把大伙的胃口：

除了本文的迈纳斯效应，还有很值得的东西且已在按部就班的安排之中。

至于具体是啥，从洗老师回应张子立的质疑来看，可能是视频。

其次是“真可爱呆”，TA 分享了发现过程，看起来整个发现主打一个偶然。

用本人的话来说，主要是“EPR 测试，加洗老师独门手艺，从即将去垃圾桶的样品里，然后就找到了迈斯纳”。

另一网名为“火机仙人”的作者则补充道：

这篇论文解释了韩国人为什么在 25Oe 测的 ZFC-FC。

以及他认为高临界温度和低压力两个条件都完美了，缺陷显然在磁场。

而网友看完他的解释，则兴奋地表示有缺陷反而提高了研究的真实性。

最后，北京科技大学材料物理陈宁老师则非常诚恳地表示：

对于研究中的争议、奇怪的现象，各方可以充分发表自己的观点，不必马上下结论，可以看看别人的新成果。

而他认为：

总的来说，这篇文章还是一个里程碑所在，但它并非宣告导派胜利的标志，而是大家一起积极重视这类体系的结构和性能关系的起点。

这次，你怎么看？

论文地址：

https://arxiv.org/abs/2401.00999

https://www.zhihu.com/question/637763289

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