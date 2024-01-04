创维上架 100A7D 100 英寸壁纸电视：4K“类纸艺术屏”、无缝贴墙设计，首发价格 17999 元

IT之家 1 月 4 日消息，创维在去年 12 月中旬推出了 100A7D 100 英寸 4K“壁纸电视”，目前这款电视已经上架京东，预售期间“支付 20 元定金、尾款立省 2000 元”，到手 17999 元。

官方介绍称，这款电视配备 100 寸 4K 定制“类纸屏”，内置 200 + 世界名画，号称“不反光、零眩光”，动态对比度 1200 万：1，亮度 1200 尼特，配备百级背光分区，覆盖 99% DCI-P3 色域，并支持 PWM 调光及 MEMC 运动补偿。

扬声器方面，这款电视搭载与哈曼卡顿合作出品的“创维声学系统 2.1.2”声幕技术，配备 11 个发声单元，号称拥有 50-20000Hz 宽频响，单元峰值功率 210W，失真度小于 1%。

此外，这款电视厚度为 54mm，号称“超薄无缝贴墙”；机身内配备 4GB RAM、128GB 存储空间，搭载酷开系统 9.2。

接口方面，这款电视配备 2 个 HDMI 2.1 接口、2 个 HDMI 2.0 接口、1 个 USB-A 3.0 接口、1 个 USB-A 2.0 接口、1 个 AV 输入接口、1 个 RF 输入接口、1 个同轴输出接口、1 个 RJ45 接口。

IT之家附产品参数信息如下：

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