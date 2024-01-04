豪华电车也能玩越野，奥迪 Q8 e-tron 推出达喀尔限量版

IT之家 1 月 4 日消息，一年一度的达喀尔拉力赛即将拉开帷幕，勇敢的参赛者们将驾驶摩托车、汽车和卡车，穿越沙特阿拉伯 25 万平方公里的空旷沙漠，这个为期两周的比赛是世界上最艰苦的汽车赛事之一。奥迪自 2022 年起参加达喀尔拉力赛，并于 2023 年派出 RS Q e-tron 混合动力车队参赛。如今，随着 2024 年赛事的临近，奥迪推出了 Q8 e-tron edition Dakar 限量版车型，致敬达喀尔拉力赛，同时满足追求极致性能和冒险精神的车迷。

该限量版车型基于奥迪在美国销售的 Q8 55 e-tron 打造，在运动模式下可爆发出 402 匹马力，搭载 106.0kWh 电池组为双电机提供强劲动力。虽然动力系统保持不变，但工程师们为这款 Q8 e-tron 换上了 General Grabber AT3 全地形轮胎，令其离地间隙足足增加了 3 厘米，接近角和离去角分别达到 20 度和 26 度。

奥迪还表示，新车的空气悬架经过重新编程，可以提供更出色的越野性能，涉水深度更是达到了 30 厘米。全地形轮胎使新车的 0-100 公里 / 小时加速时间比普通车型的 5.8 秒慢了 0.1 秒，在 WLTP 测试标准下，续航里程也从 581 公里缩减到 487 公里。

该车提供沙漠风格的暹米米色金属漆、黑色和灰色三种颜色。格栅饰条与车身同色，轮拱和下部车身装饰则为黑色。当主驾车门打开时，投射灯会在路面上投射出“edition Dakar”字样。该车还提供灵感来自 RS Q e-tron 涂装的贴花套装。然而，贴花只能应用于神秘黑金属漆的车辆，并且贴花套装仅限量 99 套。

Q8 e-tron edition Dakar 的其他亮点包括深色遮阳板、标准车顶行李架（承重 39 公斤，并附带包和绑带）、S line 内饰套装（包含运动座椅、不锈钢踏板和皮革方向盘），以及可选的红色缝线。数字仪表盘还提供三种特殊的“达喀尔场景”，分别是沙漠风暴、轮胎轨迹和沙丘。

奥迪表示，Q8 e-tron Edition Dakar 将于 2024 年第一季度开始订购，在德国的起价约为 120000 欧元（IT之家备注：当前约 93.8 万元人民币）。

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