Pascal 语言之父尼古拉斯・沃斯逝世：享年 89 岁，被誉为“编程泰斗”

IT之家 1 月 4 日消息，据 Eiffel 编程语言创造人 Bertrand Meyer 今天在 X 平台发布的讣告，Pascal 语言之父尼古拉斯・沃斯（Niklaus Wirth）已于 1 月 1 日逝世。“我们失去了一位编程语言、编程方法论、软件工程和硬件设计领域的泰斗，我们悼念这位先驱、同事、导师和朋友。”

IT之家整理尼古拉斯・沃斯的生平如下：

尼古拉斯・沃斯于 1934 年 2 月 15 日出生于瑞士温特图尔，先后开发了 Euler、Algol-W、Pascal、Modula、Modula-2、Oberon、Oberon-2、Oberon-07 等多种程序语言，其中诞生于 60 年代末期的 Pascal 语言是计算机科学入门课程的主要教学语言，90 年代后被 Java、Python 等后来者取而代之。

从 1963 年到 1967 年，他成为斯坦福大学的计算机科学部助理教授，之后又在苏黎世大学担当相同的职位。1968 年，他成为 ETH 的信息学教授，又往施乐帕洛阿尔托研究中心进修了两年。

尼古拉斯・沃斯 1984 年获得图灵奖，1992 年当选瑞士工程院院士，1994 年当选美国国家工程院外籍院士，1999 年 4 月退休。

他曾经提出了一个著名公式：算法 + 数据结构 = 程序（Algorithm +Data Structures=Programs），并凭借其摘得图灵奖，该公式之后也成为计算机领域人尽皆知的名言。

他曾就自己的名字开玩笑称：别人可以用“引用（Wirth）”或者是“价值（Worth）”两个发音相近的单词来称呼他。

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