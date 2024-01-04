统信 UOS 与讯飞星火在 AI 等领域达成战略合作，推出浏览器和邮箱助手

IT之家 1 月 4 日消息，近期，在 2023 操作系统产业大会暨统信 UOS 生态大会上，科大讯飞与统信软件宣布达成战略合作，双方将在既有合作基础上，充分发挥各自技术和产品优势，共同探索新的商业模式，推动 AI 技术在各行各业的应用和创新发展。

据介绍，讯飞星火将支持 UOS AI 浏览器助手，集成“聊天问答、自定义 AI 提示词和快捷浮窗”三大核心功能，用户可定制代码解释器、法律顾问、英语教练等功能。用户可以使用右键或快捷浮窗调用 AI 功能，包括 AI 翻译、AI 总结、AI 解释、AI 创作、AI 改写文字。

此外，讯飞星火将支持 UOS AI 邮箱助手，邮箱接入人工智能技术，使用户工作场景中通过邮箱回复时，可以实现智能回复、自动解释、多语言翻译 / 转写、自动生成主题、总结等能力。

据IT之家此前报道，统信软件已发布 UOS AI V1.1 版本，并与多家大模型伙伴签署“灯塔计划”。

UOS AI V1.1 支持云侧和端侧模型接入，在线接入国内外主流大模型，包括百度千帆、讯飞星火、智谱、360 智脑等；端侧接入文生图、语音、自然语言搜索、图片处理、图片分类等本地模型。

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