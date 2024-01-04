微软宣布 Win11 PC 键盘将新增 Copilot 键，可一键直达 AI 助手

IT之家 1 月 4 日消息，微软希望 2024 年成为“AI PC 之年”，并通过一项重大革新拉开序幕。微软宣布新款笔记本电脑和 PC 将搭载全新 Copilot 键，用户只需按下该键，就能直达微软强大的 AI 助手 Windows Copilot。

IT之家注意到，这是近 30 年来 Windows PC 键盘布局的首次重大变革。微软执行副总裁兼首席营销官 Yusuf Mehdi 表示：“近 30 年前，我们引入了 Windows 键，让全球用户得以与 Windows 操作系统互动。如今，Copilot 键标志着 Windows 旅程中的另一个转型时刻，它将成为 PC 端进入 AI 世界的入口。”

全新的 Copilot 键将取代几十年来与 Windows 键一同引入的菜单键（应用程序键），它将位于大多数键盘的右 Alt 键旁边，具体位置则由制造商和不同市场而定。2019 年，微软曾在自家键盘上添加了专用的 Office 键，Copilot 键的位置与此相同。Copilot 键的作用很简单，只需按一下，即可启动集成于 Windows 11 的 Windows Copilot，提供类似 ChatGPT 的聊天机器人功能，可解答问题甚至执行 Windows 内部操作。

如果 Windows Copilot 尚未在用户的国家 / 地区推出，Copilot 键的功能将改为启动 Windows 搜索。虽然现有的 Windows 键可以打开开始菜单，或与其他按键组合成快捷键访问 Windows 功能以执行 Windows 功能，但 Copilot 键目前只是一个启动键。微软是否计划将来允许 Copilot 键与其他键组合使用尚不清楚。

微软没有透露哪些原始设备制造商会加入 Copilot 键，相关消息将在下周的消费电子展上陆续公布。Mehdi 表示：“我们将开始看到来自我们生态系统合作伙伴的新款 Windows 11 PC 搭载 Copilot 键，从本月晚些时候到春季陆续上市，其中包括即将推出的 Surface 设备。”

据传闻，微软将于春季推出新款 Surface Pro 10 和 Surface Laptop 6，Surface 设备配备 Copilot 键的传言也已得到证实。

2023 年全年，微软似乎一直在将 Copilot“塞进”各处，而全新的 Copilot 键则是微软计划在 2024 年将更多 AI 功能融入 Windows 系统的一部分。Mehdi 表示：“在新的一年里，我们将迎来重大变革，迈向更加个性化和智能的计算未来，AI 将无缝融入 Windows，从系统到芯片再到硬件。这不仅会简化人们的计算体验，还会放大它的效用，使 2024 年成为 AI PC 之年。”

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。