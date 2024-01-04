消息人士回应“字节跳动入局线下养车业务”：还在试跑阶段

IT之家 1 月 4 日消息，近日有消息称，字节跳动旗下懂车帝正以授权门店合作的形式推出线下养车品牌“懂懂养车”，并在重庆与当地门店进行合作。

据每经网报道，一位接近懂车帝的消息人士对此表示，“推出”一词并不准确，当前懂懂养车只是内部试点，相关业务才刚刚起步，还在“试跑”阶段。

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报道称，这家门店位于重庆市，可提供车辆精洗、保养、玻璃镀膜等服务。该门店就是否与懂车帝存在合作关系给出了肯定答复，但同时还表示，“目前懂懂养车还没有对外开放合作，具体方案可能要到明年才能出来。”

该门店负责人还称，目前还没有商务政策细则、大致加盟费用区间等更详细的消息。

据IT之家12 月 25 日援引 Tech 星球报道，字节的汽车后市场业务主要在懂车帝和抖音进行，懂车帝在汽后领域的业务主要为汽车后市场电商、二手车交易等，同时懂车帝也运营着抖音汽车后市场电商。

汽车后市场指汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。

值得一提的是，在字节跳动入局之前，京东、阿里等互联网大厂此前已经推出线下养车业务。

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