钉钉个人版全量上线：内置 AI 写真 / 法律助手等工具，没有已读打卡

IT之家 1 月 4 日消息，钉钉官方今日宣布，钉钉个人版今日正式全量上线，用户可点击手机或 PC 左上角个人头像进行“钉钉”和“钉钉个人版”的版本切换。

据官方介绍，钉钉个人版内置了基于通义千问的对话机器人“贾维斯”、基于通义万相的绘画机器人“缪斯”等 AI 服务，并提供预置 300 多项 Prompt 模板库的指令中心。用户可根据需求为“贾维斯”设定助教、程序员、心理健康顾问等多种角色，同时绘画机器人“缪斯” 支持水彩、素描、油画、3D 卡通等多种风格的绘画。

此外，该版本还增加了鹿班相机、灵动人像、涂鸦作画、法律助手等多款 AI 工具，提供 AI 写真、数字分身、AI 作画、AI 律师等服务。其中，“鹿班相机”可通过上传个人照片生成 20 多种风格的“AI 写真”；“灵动人像”则可以将照片、文字和声音合成为视频。

“法律助手”则可以在了解用户需求之后为其提供法律服务，包括知识咨询、法律文书检查、案情分析、文书或办案报告生成等。

值得一提的是，钉钉个人版主要面向小团队、个人用户、高校大学生等人群，没有已读、打卡等功能。

据IT之家此前报道，2022 年 12 月的钉钉产品发布会上，钉钉首次提出将探索个人版产品，为用户提供更轻盈的效率套件；2023 年 4 月，钉钉宣布全面接入通义千问大模型，个人版也同步接入测试。

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