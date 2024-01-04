消息称苹果 iPhone 16 Pro 将搭载 4800 万像素超广角摄像头，有望支持 4K 空间视频拍摄

IT之家 1 月 4 日消息，知名苹果分析师郭明錤今日爆料，将于今年秋季发布的 iPhone 16 Pro 机型将迎来重大影像升级，首次搭载两颗 48MP 传感器，仅长焦镜头仍为 12MP。这意味着新机的超广角镜头也将步入高像素时代，拍摄能力将大幅提升。

郭明錤在 Medium 平台发文表示，iPhone 16 Pro 的超广角镜头将采用 48MP 传感器，这一升级将带来更多进光量，在 0.5 倍模式下（超广角拍摄）和低光环境中拍摄照片时，照片细节和质量都将显著提升。

iPhone 14 Pro、iPhone 15 和 iPhone 15 Pro 的主摄像头早已采用 48MP 传感器，并通过“像素四合一”技术将传感器上的四个像素数据合并成一个“超级像素”，从而增强低光拍摄能力。而 iPhone 16 Pro 将把这项技术应用到超广角镜头上，目前该镜头的像素为 12MP。

此外，随着 iOS 17.2 的更新，iPhone 15 Pro 和 Pro Max 用户已经可以录制 3D 空间视频，搭配即将上市的 Apple Vision Pro 头显观看，将带来身临其境的沉浸式体验。然而，目前这项功能在 iPhone 15 Pro 上还存在一些限制，比如只能以 1080p 30fps 的格式录制。

目前 iPhone 15 Pro 的空间视频录制原理与后置三摄镜头模组的布局息息相关。在空间视频模式下，用户需要横向握持手机，相机应用会同时从主摄像头和超广角摄像头以横屏格式捕捉视频，然后将这两路视频流结合生成 3D 视频。之所以 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 能做到这一点，是因为它们的两个摄像头位于同一平面，水平间距几厘米，大致呈平行排列。这种间距为实现 3D 深度效果提供了足够的视差。

为了与主摄像头保持相同的画面，手机会截取超广角视频的中心部分。虽然 iPhone 15 Pro 的主摄像头传感器为 4800 万像素，但超广角摄像头却只有 1200 万像素。在裁剪 1200 万像素的超广角画面以匹配主摄像头视角后，剩余的像素分辨率就不足以制作 4K 视频了（4K 分辨率约等于 900 万像素），这正是目前空间视频分辨率最高只能达到 1080p 的主要原因。

不过，这种情况可能在 iPhone 16 Pro 上发生变化，随着新机将采用 4800 万像素的超广角传感器。如果 iPhone 16 可以录制全分辨率视频帧，即主摄像头和超广角摄像头都以 4800 万像素作为原始输入，那么拍摄 4K 空间视频就会成为可能。

IT之家注意到，早在去年，分析师 Jeff Pu 就曾爆料 iPhone 16 Pro 将搭载 48MP 超广角镜头。如今，郭明錤也加入了爆料大军，该升级似乎越来越板上钉钉。

此外，郭明錤还透露 iPhone 16 Pro 将沿用 iPhone 15 Pro Max 的双折四棱镜长焦镜头，而 iPhone 17 系列机型的前置摄像头也将得到升级，采用 24MP 传感器和 6P 镜头。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。