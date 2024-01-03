巴克莱银行唱衰苹果：iPhone 16 系列缺乏吸引力，无法提振销量

IT之家 1 月 3 日消息，巴克莱银行（Barclays）近日分发给投资者的备忘录中表示，2024 年的 iPhone 16 系列无法扭转全球 iPhone 需求下降的颓势，将目标股价从 161 美元下调至 160 美元。

巴克莱银行推荐投资者减持苹果公司股票，IT之家翻译主要内容如下：

我们预计苹果在经历了大多数季度业绩不佳、股价表现却优异的一年之后，iPhone 业绩将出现回调。 我们对 iPhone 15 的销量和组合仍然持负面看法，我们认为没有任何功能或升级可以提高消费者对 iPhone 16 系列的购买力。

自巴克莱银行（Barclays）于 2019 年重新开始报道苹果股票以来，投资分析师蒂姆-朗（Tim Long）对苹果也持悲观态度。

当时，巴克莱预测苹果的服务增长将放缓，2020 年向 5G 转型也不会给销售额带来“有意义的变化”。

iPhone 被认为是苹果最重要的产品类别，约 50% 的收入来自 iPhone。然而，在过去六个季度中，有五个季度的季度增长低于季节性增长，而且增幅为负值，巴克莱预计“这种趋势将持续下去”。

对供应链的检查表明，生产削减、销售疲软，以及产品结构转向基本型号而非 Pro 版本。

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