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首页 > 智车之家>汽车新闻

零跑汽车开启新年礼遇季，至高抵扣 1.7 万元尾款

2024/1/4 23:00:56 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 1 月 4 日消息，零跑汽车开启新年礼遇季，至高可享 1.7 万元 / 台尾款抵扣券，C01 增程、C11 增程、C11、C01、T03 车型参与活动，需缴纳 5000 元定金

IT之家附活动内容：

C01 增程，原价 14.58 万元起

  • 5000 元 / 台尾款抵扣券

  • 至高 5000 元 / 台选装基金

  • 至高金融贴息 8000 元 / 台

  • 新春献礼 10000 能量 / 台

  • 赠送价值 3680 家充服务包（含 7kw 充电桩和 30 米内基础安装服务）

C11 增程（200 舒享版 / 300 舒享版 / 300 智享版），原价 14.98 万元起

  • 5000 元 / 台尾款抵扣券

  • 至高 5000 元 / 台选装基金

  • 至高金融贴息 8000 元 / 台

  • 新春献礼 10000 能量 / 台

  • 赠送价值 3680 家充服务包（含 7kw 充电桩和 30 米内基础安装服务）

C11，原价 15.58 万元起

  • 5000 元 / 台尾款抵扣券

  • 至高 5000 元 / 台选装基金

  • 至高金融贴息 8000 元 / 台

  • 新春献礼 10000 能量 / 台

  • 赠送价值 3680 家充服务包（含 7kw 充电桩和 30 米内基础安装服务）

C01，原价 14.98 万元起

  • 5000-17000 元 / 台尾款抵扣券

  • 至高 5000 元 / 台选装基金

  • 至高金融贴息 8000 元 / 台

  • 新春献礼 10000 能量 / 台

  • 赠送价值 3680 家充服务包（含 7kw 充电桩和 30 米内基础安装服务）

T03，原价 5.99 万元起

  • 至高 10000 元 / 台尾款抵扣券

  • 至高 3000 元金融贴息 / 台

  • 950 元 / 台交强险优惠券

  • 新春献礼 5000 能量 / 台

  • 赠送价值 2680 元充电桩（不含安装服务）

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关键词：零跑汽车零跑C11

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