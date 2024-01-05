苹果 iPhone 16 Pro / Max 渲染图曝光：屏幕增至 6.3/6.9 英寸，新增拍照按钮

IT之家 1 月 5 日消息，国外科技媒体 MacRumors 近日发布博文，分享了苹果 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 两款机型的最新消息，并基于原型机信息制作了相关的渲染图。

报道称苹果公司内部已经为 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 设计了多款原型，目前依然没有敲定选择哪款，不过该媒体基于内部可靠消息源，认为以下渲染图代表了对下一代 iPhone 的最清晰展望。

扩大屏幕尺寸

消息源表示 iPhone 16 Pro（代号 Diablo）配有 6.3 英寸屏幕，而当前型号为 6.1 英寸；iPhone 16 Pro Max（代号 Lightning）配有 6.9 英寸，当前型号为 6.7 英寸。

关于苹果放大屏幕尺寸的原因，其中一个观点是 iPhone 16 Pro 也配有潜望摄像头（四重反射棱镜）。

操作按钮

苹果的开发阶段中，iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 的整体外形沿用前代设计，但公司对设备的不同设计细节进行了实验。

苹果 iPhone 15 Pro 系列最大的变化，就是取消了静音拨片，改用操作按钮。

而明年推出的 iPhone 16 系列机型也将跟进，采用操作按钮。

苹果公司尝试过更大尺寸和不同设计的操作按钮，但目前的设计文档显示，动作按钮的尺寸将与当前 iPhone 15 Pro 上的按钮相同。

早期的操作按钮设计，代号为 Atlas，被设想为一个更大的电容式按钮，带有力传感器。

鉴于最近的 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 的设计没有采用这个更大的操作按钮，Atlas 项目的未来仍不明确，有可能苹果取消了 Atlas 项目，转而采用标准的机械动作按钮。

新增拍照按钮

苹果在 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 上配备了全新的拍照按钮。

这个代号为 Nova 的拍摄按钮预计将采用电容式按钮和力传感器功能，彭博社的马克・古尔曼最近确认它将用于拍摄视频。

IT之家注：该拍照按钮位于电源按钮下方，这意味着在美国型号上，苹果将毫米波天线从设备的右侧移到左侧。拍摄按钮将与 iPhone 的边框齐平，不像电源和音量按钮那样凸起。

材质和颜色

就材料而言，iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 将继续使用 iPhone 15 Pro 所使用的相同的 5 级钛（Ti-6Al-4V），整体外观没有明显变化。

文件显示苹果测试机型中，原型机使用的是银色，不过推出市场后颜色应该叫做“White Titanium”。

消息称苹果会沿用 iPhone 15 Pro 的颜色选项，并计划增加另一种颜色选项，只是目前还没有关于新颜色选项的详细信息。

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