高通推出第二代骁龙 XR2 + 平台：支持单眼 4.3K 分辨率，挑战苹果 Vision Pro 头显

IT之家 1 月 4 日消息，距离高通、三星和谷歌去年宣布联合打造一个 VR 项目已经过去一年，如今该项目的其中一块基石已经发布 —— 第二代骁龙 XR2 + 平台。这款芯片是 Meta Quest 3 所采用的 XR2 Gen 2 的升级版，可渲染媲美苹果即将推出的 Vision Pro 头显的高分辨率画面。

XR2 Plus Gen 2 最大亮点在于其支持单眼 4.3K 分辨率和 90fps 的刷新率，远超 XR2 Gen 2 的 3K 单眼分辨率。搭载第二代骁龙 XR2 + 的设备能够支持 12 路及以上并行摄像头和强大的终端侧 AI，可轻松追踪用户的运动轨迹和周围环境，从而实现融合物理和数字空间的便捷导航和无与伦比的出色体验。

高通表示，与 XR2 Gen 2 相比，该款芯片的 GPU 频率提升了 15%，CPU 频率提升了 20%，这一切都为“4K 空间计算”服务。

此外，为了助力 OEM 厂商加快产品上市，高通技术公司还推出了由歌尔开发的全新 MR 和 VR 参考设计，并采用了 Tobii 的眼动追踪技术。该参考设计支持单眼 3K（搭载第二代骁龙 XR2）和单眼 4K（搭载第二代骁龙 XR2+）两种配置。

IT之家注意到，高通还表示正在与包括 HTC 在内的至少五家硬件制造商合作，还特别强调了与三星和谷歌的上述合作关系，然而新品具体上市日期依然未知。传闻谷歌内部 AR 团队经历了一些动荡，三星方面的硬件开发也遭遇延迟，与此同时，苹果的 Vision Pro 或许离上市仅有几周之遥。

或许我们很快就能了解更多关于三星、谷歌和高通新品的消息，三星的 Unpacked 发布会将在两周后于加州圣何塞举行，距离苹果总部库比蒂诺仅一步之遥，届时似乎非常适合展示一款 Vision Pro 的竞品。

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