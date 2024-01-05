OpenAI 计划下周推出 GPT 商店，可销售 / 共享定制聊天机器人

IT之家 1 月 5 日消息，OpenAI 在给 GPT Builders 签约人员的电子邮件中表示，GPT Store 将于下周正式推出，用户可以在其中销售和共享基于 OpenAI 大型语言模型的聊天机器人（GPT）。开发者将“根据有多少人使用你的 GPT”来产生收入。

IT之家注意到，这些定制的聊天机器人可以使用 GPT Builder 来构建，该工具不需要用户编写代码，用户可以简单地编写一系列自然语言指令来指定自定义 GPT 应执行哪些任务以及如何执行。

该电子邮件要求用户仔细检查他们的 GPT 创作是否符合品牌准则，并提醒其验证个人资料并确保公开 GPT。

据了解，GPT 商店将提供一个搜索栏，方便用户查找相关聊天机器人；排行榜将突出显示流行的 GPT，OpenAI 计划重点关注用户创建的被认为特别有用的 GPT。

OpenAI 称，ChatGPT 的自定义版本也可以生成图像。该功能由 GPT 与最新图像生成模型 DALL-E 3 的集成提供支持。DALL-E 3 比其前身更准确地解释用户指令，并包含一组扩展的安全功能。

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