为训练大模型“花钱买新闻”？OpenAI 拟向传媒公司支付数百万美元年费

IT之家 1 月 4 日消息，据 The Information 今日报道，有两名与 OpenAI 谈判的高管近日透露，OpenAI 已经向一些媒体公司开出了每年 100 万-500 万美元（IT之家备注：当前约 716 万- 3580 万元人民币）的价格，以获得将新闻内容用于训练自家大语言模型的授权许可。
报道称，这样的数目哪怕是对于一些小型出版商来说都是“很小”的，OpenAI 可能很难达成交易。目前 OpenAI 正在与十几家出版商进行谈判，
希望达成类似于此前与新闻出版巨头 Axel Springer 达成的协议。OpenAI 表示，该公司尊重内容创作者和所有者的权利，并正在努力确保创作者们受益于 AI 技术和新的收入模式。
一位高管同时也称，苹果公司当前试图在生成式 AI 领域赶超 OpenAI 和谷歌，也在努力与出版商达成协议。
报道引述其他熟知内情的人士消息称，苹果的出价比 OpenAI 来得更高，同时也希望获得的内容使用权能够比 OpenAI 更广泛。他表示，苹果希望能够以公司认为必要的“任何方式”将内容运用在未来的 AI 产品上。
据IT之家此前报道，去年 12 月，Axel Springer 与 OpenAI 达成了一项史无前例的协议：允许 ChatGPT 对来自 Politico 和 Business Insider 等媒体的新闻文章进行总结摘要。
OpenAI 和施普林格的协议生效后，当用户向 ChatGPT 提问时，它将以来自 Politico、Business Insider、Bild 和 Welt 等媒体的新闻文章摘要作为回应。
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