为训练大模型“花钱买新闻”？OpenAI 拟向传媒公司支付数百万美元年费

IT之家 1 月 4 日消息，据 The Information 今日报道，有两名与 OpenAI 谈判的高管近日透露，OpenAI 已经向一些媒体公司开出了每年 100 万-500 万美元（IT之家备注：当前约 716 万- 3580 万元人民币）的价格，以获得将新闻内容用于训练自家大语言模型的授权许可。

报道称，这样的数目哪怕是对于一些小型出版商来说都是“很小”的，OpenAI 可能很难达成交易。目前 OpenAI 正在与十几家出版商进行谈判，

希望达成类似于此前与新闻出版巨头 Axel Springer 达成的协议。OpenAI 表示，该公司尊重内容创作者和所有者的权利，并正在努力确保创作者们受益于 AI 技术和新的收入模式。

图源 Pexels

一位高管同时也称，苹果公司当前试图在生成式 AI 领域赶超 OpenAI 和谷歌，也在努力与出版商达成协议。

报道引述其他熟知内情的人士消息称，苹果的出价比 OpenAI 来得更高，同时也希望获得的内容使用权能够比 OpenAI 更广泛。他表示，苹果希望能够以公司认为必要的“任何方式”将内容运用在未来的 AI 产品上。

据IT之家此前报道，去年 12 月，Axel Springer 与 OpenAI 达成了一项史无前例的协议：允许 ChatGPT 对来自 Politico 和 Business Insider 等媒体的新闻文章进行总结摘要。

OpenAI 和施普林格的协议生效后，当用户向 ChatGPT 提问时，它将以来自 Politico、Business Insider、Bild 和 Welt 等媒体的新闻文章摘要作为回应。

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