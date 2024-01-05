英特尔任命 Justin Hotard 为至强处理器和 GPU 业务新主管

IT之家 1 月 5 日消息，英特尔公司昨晚宣布，任命 Justin Hotard 为英特尔执行副总裁兼数据中心与人工智能事业部总经理，自 2024 年 2 月 1 日起生效。

官方表示，Hotard 在推动计算和数据中心业务的转型和增长方面拥有长达 20 多年的丰富经验，而且在向企业提供可扩展的人工智能系统方面也具备领先经验。

Hotard 将加入英特尔的领导团队，并直接向公司首席执行官帕特・基辛格汇报。他将负责英特尔涵盖企业和云的数据中心系列产品，其中包括英特尔至强处理器系列、图形处理单元（GPU）和加速器。在公司致力于推动 AI 无处不在的过程中，他也将发挥重大作用。

IT之家从公告中获悉，在加入英特尔之前，Hotard 曾担任慧与科技（HPE）执行副总裁兼高性能计算、人工智能与实验室业务总经理。在慧与科技，他主要负责人工智能，即通过处理数据密集型工作负载为客户解决一些全球最为严苛的问题。同时，他还领导该公司的中央应用研究部门 —— 惠普实验室。

在 2015 年加入慧与科技之前，Hotard 曾担任 NCR Small Business 总裁，并曾在美国讯宝科技公司和摩托罗拉公司负责企业发展和运营。

Hotard 拥有伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的电气工程学士学位，以及麻省理工学院斯隆管理学院的工商管理硕士学位。

英特尔数据中心与人工智能事业部前任总经理 Sandra Rivera 于 2024 年 1 月 1 日成为英特尔旗下独立运营的可编程解决方案事业部的首席执行官。

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